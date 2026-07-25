游莨維不忿反駁指控變相直認遲到 遭網友恥笑「做咁多年都唔識睇Schedule」
廣告
入行19年的游莨維近日遭拍檔鍾雨璇親弟公開炮轟擔任司儀時態度惡劣兼遲到，事件更演變成爆粗互罵的家庭內鬥鬧劇。面對外界排山倒海的負面抨擊，他急於在社交平台發文反駁指控。事件隨後因為一張網上流傳的工作流程表而出現極具戲劇性的翻轉。
游莨維發文反擊網民指控意外自爆嚴重遲到
游莨維在社交平台發文反駁指控，留言表示「如果我遲大到，我仲可以煲到劇？如果我煲到劇，即係我冇遲到？」，並質疑爆料者「到底係你做咗廿幾年定係我做咗19年？」。有網民按照游莨維上載的當日工作流程表，發現文件清晰列明下午三時正工作人員連同司儀必須到場。他在網上的自辯言論變相證實自己未有按照規定時間抵達會場，該篇發文隨即成為網民指證他未能準時現身的直接證據。
鍾雨璇網上割席道歉遭親弟爆粗抨擊引爆大戰
這次風波源於拍檔鍾雨璇親弟在社群平台列舉游莨維四大罪狀，直指他不讀不回訊息、拒絕準備稿件及現場瘋狂煲劇。鍾雨璇隨後在限時動態公開致歉並試圖割席，表示「對於屋企人行為我真係控制唔到」。這番言論瞬間觸怒親弟，對方立刻截圖轉發並爆粗狂鬧「你都on9，Blame返屋企人，仲要同人say Sorry」。鍾雨璇與親弟隨後在社交平台上持續展開隔空對罵。
參與一擲千金入行十九載屢爆爭議曾直播產房
游莨維因參加《一擲千金》只贏得1元獎金而廣為人知，並獲時任高層陳志雲賞識，於2007年力邀加入電視台發展，至今已有19年。多年來他曾多次捲入爭議，最轟動一次是獲准進入產房陪產時，全程進行網絡直播，遭外界炮轟行為浮誇，更被批評對太太欠缺尊重。另外，亦曾有傳媒同業公開指責他採訪中環槍擊案期間不守採訪規矩，涉嫌硬闖封鎖線，連累同行記者一度被要求離場。他早前宣布離巢，並考獲保險、地產等四大專業牌照，豈料離開電視台後接下商業活動司儀工作，便隨即捲入今次風波。
網民怒轟司儀態度惡劣直指未熟讀流程犯大忌
輿論幾乎一面倒批評游莨維工作態度欠佳，有網民直斥「第一日出嚟撈MC？」，嘲諷他連基本時間表也看不懂。不少人認為出手機睇稿根本是司儀大忌，留言狠批「遲到的確可以繼續係現場態度懶散煲劇」、「越小咖越擺架子」。更有同行留言指出業界藝人應該具備基本紀律，批評有人恃著年資深厚而懶理團隊感受，網絡上充斥著針對其專業操守的猛烈抨擊。
圖片來源：ig@1masterjoe、threads、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期