游莨維不忿反駁指控變相直認遲到 遭網友恥笑「做咁多年都唔識睇Schedule」

入行19年的游莨維近日遭拍檔鍾雨璇親弟公開炮轟擔任司儀時態度惡劣兼遲到，事件更演變成爆粗互罵的家庭內鬥鬧劇。面對外界排山倒海的負面抨擊，他急於在社交平台發文反駁指控。事件隨後因為一張網上流傳的工作流程表而出現極具戲劇性的翻轉。