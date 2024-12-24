湘兒 shane

「澎湃版鄺潔楹」人氣網紅冬至派發火辣福利 上霍哥節目有黃金畫面

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被封為「澎湃版鄺潔楹」的網紅湘兒（Shane）身材十分出眾，擁有高達23.6萬的粉絲追蹤，日前再次派出冬至福利，被網民堪稱香港網紅身材之最！

湘兒冬至特別藍色內衣照福利

在冬至那天，湘兒Shane在其Instagram上發布了一組性感藍色內衣照，照片中她擺出誘人的姿勢，曬出她澎湃的上圍，以及纖瘦的腰圍，並寫下：「冬至快樂，方唔方便上你屋企度尺？尤里係我嘅小助手」

湘兒 shane 在冬至那天，湘兒Shane在其Instagram上發布了一組性感藍色內衣照（圖片來源：ig＠shanewsy）
在冬至那天，湘兒Shane在其Instagram上發布了一組性感藍色內衣照（圖片來源：ig＠shanewsy）
湘兒 shane 照片中她擺出誘人的姿勢（圖片來源：ig＠shanewsy）
照片中她擺出誘人的姿勢（圖片來源：ig＠shanewsy）
湘兒 shane 曬出她澎湃的上圍，以及纖瘦的腰圍，（圖片來源：ig＠shanewsy）
曬出她澎湃的上圍，以及纖瘦的腰圍，（圖片來源：ig＠shanewsy）

網民意見兩極：冬至好溫暖vs上霍哥節目唔同樣

儘管穿著內衣與冬至節日似乎沒有直接關聯，但也讓網民的冬至感到特別的溫暖，留言大讚「多謝湘兒送畀我哋嘅 冬至禮物」「好hot」「冬至好溫暖」「冬至依然要火辣的季節」「冬至都感受到一份暖意」不過都有網民認為湘兒的身材太過不科學「瘦到咁上圍咁樣？」「P到冇肚腩？」「之前先上完霍哥個台，真樣完全兩個人」「早幾年做野見過真人 同依加完全兩個人」「無咩美感」

湘兒 shane 有網民認為湘兒上霍哥節目唔同樣（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
有網民認為湘兒上霍哥節目唔同樣（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
湘兒 shane （圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
湘兒 shane 身材是一樣！（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
身材是一樣！（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
湘兒 shane （圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）
（圖片來源：youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥）

萬聖節湘兒幾乎跌出畫面超驚險

湘兒今年萬聖節以芭蕾舞風嘅造型上陣，而且佢超緊身嘅衣服仲將澎湃上圍逼到幾乎跌出，真係睇見都驚險！不過湘兒嘅服裝就似乎太緊，搞到胸部睇落都變咗形咁，被狠批毫無美感。真係性感指數爆燈嘅同時，網民嘅意見都十分兩極！

湘兒 shane 湘兒嘅服裝超級進取，谷到盡嘅上圍認真搶fo！（圖片來源：ig@shanewsy）
湘兒嘅服裝超級進取，谷到盡嘅上圍認真搶fo！（圖片來源：ig@shanewsy）
湘兒 shane 不過因為服裝太緊嘅關係，搞到湘兒嘅胸部壓到變型，仲慘被網民話毫無美感！（圖片來源：ig@shanewsy）
不過因為服裝太緊嘅關係，搞到湘兒嘅胸部壓到變型，仲慘被網民話毫無美感！（圖片來源：ig@shanewsy）

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圖片來源：ig＠shanewsy、youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥、ig@shanewsy資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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