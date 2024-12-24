「澎湃版鄺潔楹」人氣網紅冬至派發火辣福利 上霍哥節目有黃金畫面
廣告
被封為「澎湃版鄺潔楹」的網紅湘兒（Shane）身材十分出眾，擁有高達23.6萬的粉絲追蹤，日前再次派出冬至福利，被網民堪稱香港網紅身材之最！
湘兒冬至特別藍色內衣照福利
在冬至那天，湘兒Shane在其Instagram上發布了一組性感藍色內衣照，照片中她擺出誘人的姿勢，曬出她澎湃的上圍，以及纖瘦的腰圍，並寫下：「冬至快樂，方唔方便上你屋企度尺？尤里係我嘅小助手」
網民意見兩極：冬至好溫暖vs上霍哥節目唔同樣
儘管穿著內衣與冬至節日似乎沒有直接關聯，但也讓網民的冬至感到特別的溫暖，留言大讚「多謝湘兒送畀我哋嘅 冬至禮物」「好hot」「冬至好溫暖」「冬至依然要火辣的季節」「冬至都感受到一份暖意」不過都有網民認為湘兒的身材太過不科學「瘦到咁上圍咁樣？」「P到冇肚腩？」「之前先上完霍哥個台，真樣完全兩個人」「早幾年做野見過真人 同依加完全兩個人」「無咩美感」
萬聖節湘兒幾乎跌出畫面超驚險
湘兒今年萬聖節以芭蕾舞風嘅造型上陣，而且佢超緊身嘅衣服仲將澎湃上圍逼到幾乎跌出，真係睇見都驚險！不過湘兒嘅服裝就似乎太緊，搞到胸部睇落都變咗形咁，被狠批毫無美感。真係性感指數爆燈嘅同時，網民嘅意見都十分兩極！
在 Instagram 查看這則貼文
圖片來源：ig＠shanewsy、youtube＠Jeffrey Fok霍哥哥、ig@shanewsy資料或影片來源：原文刊於NewMonday