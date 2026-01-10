守誠者｜女警湯加文驚人絕技曝光！IG曬高難度鋼管舞嚇窒網民

在劇集《守誠者》中飾演機智女警的湯加文（Carmen），昨晚一集為救臥底警員，不惜犧牲色相扮妓女，其惹火演出及「結實葫蘆」身段成為全晚焦點！原來她完美體態背後，竟藏有驚人絕技，近日其社交平台曝光的高難度運動片段，更嚇窒一眾網民！究竟是甚麼絕技讓她練出如此完美線條？

湯加文扮妓女救人 「結實葫蘆」身段成焦點

在昨晚（9日）播出的《守誠者》劇情中，湯加文飾演的女警為拯救一名身陷險境的臥底，在危急關頭急中生智，假扮成妓女情挑目標人物，成功為同伴解圍。該場戲中，湯加文不但展現出充滿女人味的表情和動作，其玲瓏浮凸的「結實葫蘆」身段更是搶盡焦點，完美S曲線讓觀眾眼前一亮。不少網民大讚她除了演技有驚喜，身材管理亦相當出色，穿起貼身戲服更顯線條美，原來這一切都歸功於她多年來堅持的一項超強運動。

湯加文鋼管舞絕技起底！IG片見倒立爬上爬落

原來湯加文之所以擁有如此完美的體態，全因她私下是一名鋼管舞高手！翻查她的社交網站，可以發現她不時分享練習鋼管舞的片段。從影片可見，湯加文的技術已達專業級數，各種高難度動作都應付自如，例如輕鬆做出優美的「倒立」動作，甚至能在鋼管上做出整個人倒吊、再單靠臂力及腰力向上爬升的絕技，動作流暢兼充滿力量感，畫面極度震撼！這項運動極度考驗全身肌力、協調性及柔軟度，難怪湯加文能練出零贅肉的結實身形。

湯加文完美體態唔易練！全靠挑戰忍痛極限

所謂「台上一分鐘，台下十年功」，湯加文驚為天人的鋼管舞絕技，背後全是汗水與苦練的成果。據悉，她為了練好鋼管舞，經常要「挑戰忍痛極限」去進行高強度的拉筋訓練，以增加身體的柔軟度，避免在高難度動作中受傷。除了鋼管舞，她本身亦是運動愛好者，經常抽空行山和健身，對維持健康體魄非常有要求。正是這種驚人毅力及對運動的熱愛，才讓她成功練出令網民羨慕的「結實葫蘆」身段，並在鏡頭前展現出最佳狀態。

網民洗版大讚：「估唔到真人咁勁！」

湯加文的鋼管舞絕技曝光後，大批網民湧入其社交平台留言，對她刮目相看。不少網民表示極度震驚：「平時睇佢做戲斯斯文文，估唔到真人咁勁揪！」、「呢啲動作專業選手先做到，好癲！」、「個核心力量要幾強先可以倒轉爬上去？」、「難怪身材咁fit，原來係舞林高手！」。更有網民大讚她是「隱藏版高手」：「娛樂圈真係臥虎藏龍，湯加文絕對係代表！」、「睇完啲片，對佢完全改觀，好欣賞佢嘅毅力！」、「又靚又打得，仲要識跳舞，太屈機！」。

湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
湯加文 守誠者 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

