守誠者｜女警湯加文驚人絕技曝光！IG曬高難度鋼管舞嚇窒網民
湯加文扮妓女救人 「結實葫蘆」身段成焦點
在昨晚（9日）播出的《守誠者》劇情中，湯加文飾演的女警為拯救一名身陷險境的臥底，在危急關頭急中生智，假扮成妓女情挑目標人物，成功為同伴解圍。該場戲中，湯加文不但展現出充滿女人味的表情和動作，其玲瓏浮凸的「結實葫蘆」身段更是搶盡焦點，完美S曲線讓觀眾眼前一亮。不少網民大讚她除了演技有驚喜，身材管理亦相當出色，穿起貼身戲服更顯線條美，原來這一切都歸功於她多年來堅持的一項超強運動。
湯加文鋼管舞絕技起底！IG片見倒立爬上爬落
原來湯加文之所以擁有如此完美的體態，全因她私下是一名鋼管舞高手！翻查她的社交網站，可以發現她不時分享練習鋼管舞的片段。從影片可見，湯加文的技術已達專業級數，各種高難度動作都應付自如，例如輕鬆做出優美的「倒立」動作，甚至能在鋼管上做出整個人倒吊、再單靠臂力及腰力向上爬升的絕技，動作流暢兼充滿力量感，畫面極度震撼！這項運動極度考驗全身肌力、協調性及柔軟度，難怪湯加文能練出零贅肉的結實身形。
湯加文完美體態唔易練！全靠挑戰忍痛極限
所謂「台上一分鐘，台下十年功」，湯加文驚為天人的鋼管舞絕技，背後全是汗水與苦練的成果。據悉，她為了練好鋼管舞，經常要「挑戰忍痛極限」去進行高強度的拉筋訓練，以增加身體的柔軟度，避免在高難度動作中受傷。除了鋼管舞，她本身亦是運動愛好者，經常抽空行山和健身，對維持健康體魄非常有要求。正是這種驚人毅力及對運動的熱愛，才讓她成功練出令網民羨慕的「結實葫蘆」身段，並在鏡頭前展現出最佳狀態。
網民洗版大讚：「估唔到真人咁勁！」
湯加文的鋼管舞絕技曝光後，大批網民湧入其社交平台留言，對她刮目相看。不少網民表示極度震驚：「平時睇佢做戲斯斯文文，估唔到真人咁勁揪！」、「呢啲動作專業選手先做到，好癲！」、「個核心力量要幾強先可以倒轉爬上去？」、「難怪身材咁fit，原來係舞林高手！」。更有網民大讚她是「隱藏版高手」：「娛樂圈真係臥虎藏龍，湯加文絕對係代表！」、「睇完啲片，對佢完全改觀，好欣賞佢嘅毅力！」、「又靚又打得，仲要識跳舞，太屈機！」。