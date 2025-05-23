陳凱琳中門大開見湯告魯斯超興奮 爆老公鄭嘉穎因1事勁妒忌
陳凱琳 飛16個鐘見湯告魯斯
陳凱琳在社交平台上發布了多張與Tom Cruise的合照，並以英文分享了她的心情：「『告魯斯先生，有些事我想告訴你…』我叫Grace，我由香港飛了16個鐘頭到紐約，帶著屬於我的『不可能的任務』：有機會親自見到你、跟你握手，告訴你這位不可思議的演員，這對我來說有多麼重要的意義。」
中門大開谷出湯碗胸
在活動上，陳凱琳穿著一件華麗的Deep V晚裝，中門大開谷出湯碗胸，她表示自己仍然對能夠與Tom Cruise見面感到驚嘆。她又透露，自己是湯告魯斯上台前最後一個有機會與他合照的人，這讓她感到非常榮幸。
爆鄭嘉穎要留家湊仔
陳凱琳又以中文續說：「其實出發前都唔敢同人講，因為自己都唔相信，真係會有呢個機會！」最後她還大爆老公鄭嘉穎在她飛往紐約期間，要留在家中湊仔，無法與她同行，為此而十分妒忌，她說：「我老公真的嫉妒了！感謝你在我離開期間照顧孩子們！」
陳凱琳成功搶Do姐鋒頭黐人氣？
早幾日Do姐鄭裕玲都有好自豪地分享獨家獲邀採訪Tom Cruise！當時她曾發文表示：「The Do Show再次衝出香港遠赴倫敦，訪談《職業特工隊：最終清算》一眾演員！首先感謝每位受訪者都非常用心回答，但當中最難忘一定係Tom Cruise！非常之gentleman，訪問前提我注意佈景，訪問後更親自上前問候、閒聊同擁抱，難怪佢係大家心目中永遠嘅男神。」
陳凱琳早前低調宣佈離巢TVB 網民分析狂接廣告真正原因
陳凱琳參選2013年參選香港小姐，並在奪冠後直接加入TVB。深受TVB力捧的陳凱琳更曾經一度獲得「飛躍進步女藝員」稱號，不過自從同鄭嘉穎結婚產子後，陳凱琳就大減在熒光幕前露面嘅機會，反而專注做KOL。
早前陳凱琳出席活動時透露，她已於去年約滿TVB，結束了長達11年的賓主關係。陳凱琳解釋道，選擇低調處理離巢一事，是因為她不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。
網民狠批陳凱琳太多廣告
陳凱琳近年轉行做KOL之後，無論美容定育兒都有廣告拍，據知暫時已有超過30個品牌代言在身，令不少香港網民到處都會見到陳凱琳的蹤影。
近日就有人在社交平台發文道：「廣告界可唔可以用少啲陳凱琳，周街都見到佢」，引起大批網民共鳴，兼紛紛留言表達不滿：「佢夠平啊，密食當三番」、「終於有人講！佢真係老是常出現 親子、時裝、減肥等等、連補習都撈埋！真係好煩，廣告疲勞」」、「佢出名個樣似巫婆，又大話連編，超級剋人憎，未聽過有人話佢靚」、「最討厭係咁瘦賣纖體廣告」」等。
網民分析陳凱琳多廣告真正原因
同時，不少網民都有留言分析陳凱琳為何如此多廣告，有網民認為陳凱琳的粉絲層俾得起錢，加上陳凱琳收費平，所以勝過其他新生代歌手或藝人：「 平，好aggressive，而且人nice，肯遷就，同埋唔好睇少，佢班支持者有消費能力；相反啲新生代貴、大牌，支持者畀完like就自己感動自己，冇實際意義同效益」 、「佢呢種嘅觀眾係最可以賺到錢回到本嘅客源，廣告商都係為賺錢，你估佢哋唔識諗？唔通搵後生仔吹捧嗰啲網絡紅人？啲觀眾有錢買嘢咩？幾多個會肯畀錢買」更有網民直言陳凱琳賺埋老公嗰份：「無計呀，老公無job，佢要養全家，你估個個都好似陳茵媺咁幸福可以做少奶奶咩」。