陳凱琳中門大開見湯告魯斯超興奮 爆老公鄭嘉穎因1事勁妒忌

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湯告魯斯（Tom Cruise）新片《職業特工隊：最終清算》近日在紐約舉行首映禮，現在已轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳（Grace）原來都有份出席，佢仲興奮大曬同Tom Cruise的合照，同大家分享今次「成就解鎖」的喜悅！

陳凱琳 飛16個鐘見湯告魯斯

陳凱琳在社交平台上發布了多張與Tom Cruise的合照，並以英文分享了她的心情：「『告魯斯先生，有些事我想告訴你…』我叫Grace，我由香港飛了16個鐘頭到紐約，帶著屬於我的『不可能的任務』：有機會親自見到你、跟你握手，告訴你這位不可思議的演員，這對我來說有多麼重要的意義。」

陳凱琳 陳凱琳興奮大曬同Tom Cruise的合照。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳興奮大曬同Tom Cruise的合照。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 兩人仲有機會傾偈！（圖片來源：IG@ghlchan）
兩人仲有機會傾偈！（圖片來源：IG@ghlchan）

中門大開谷出湯碗胸

在活動上，陳凱琳穿著一件華麗的Deep V晚裝，中門大開谷出湯碗胸，她表示自己仍然對能夠與Tom Cruise見面感到驚嘆。她又透露，自己是湯告魯斯上台前最後一個有機會與他合照的人，這讓她感到非常榮幸。

陳凱琳 除了驚訝於陳凱琳今次紅出國際，網民亦對陳凱琳表現出的澎湃身形表示驚訝。（圖片來源：IG@ghlchan）
除了驚訝於陳凱琳今次紅出國際，網民亦對陳凱琳表現出的澎湃身形表示驚訝。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 陳凱琳亦拍下當日出席活動時的花絮片段。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳亦拍下當日出席活動時的花絮片段。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 出發前陳凱琳更對著鏡頭倒奶自拍。（圖片來源：IG@ghlchan）
出發前陳凱琳更對著鏡頭倒奶自拍。（圖片來源：IG@ghlchan）

爆鄭嘉穎要留家湊仔

陳凱琳又以中文續說：「其實出發前都唔敢同人講，因為自己都唔相信，真係會有呢個機會！」最後她還大爆老公鄭嘉穎在她飛往紐約期間，要留在家中湊仔，無法與她同行，為此而十分妒忌，她說：「我老公真的嫉妒了！感謝你在我離開期間照顧孩子們！」

陳凱琳 鄭嘉穎被爆要留在家中湊仔。（圖片來源：IG@ghlchan）
鄭嘉穎被爆要留在家中湊仔。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 33歲陳凱琳同55歲鄭嘉穎結婚7年，育有3名兒子。（圖片來源：IG@ghlchan）
33歲陳凱琳同55歲鄭嘉穎結婚7年，育有3名兒子。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 （圖片來源：IG@ghlchan）
（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 （圖片來源：IG@ghlchan）
（圖片來源：IG@ghlchan）

陳凱琳成功搶Do姐鋒頭黐人氣？

早幾日Do姐鄭裕玲都有好自豪地分享獨家獲邀採訪Tom Cruise！當時她曾發文表示：「The Do Show再次衝出香港遠赴倫敦，訪談《職業特工隊：最終清算》一眾演員！首先感謝每位受訪者都非常用心回答，但當中最難忘一定係Tom Cruise！非常之gentleman，訪問前提我注意佈景，訪問後更親自上前問候、閒聊同擁抱，難怪佢係大家心目中永遠嘅男神。」

陳凱琳 早幾日Do姐先話成功採訪Tom Cruise。（圖片來源：IG@do_do_cheng）
早幾日Do姐先話成功採訪Tom Cruise。（圖片來源：IG@do_do_cheng）
陳凱琳 訪問片中Do姐更教Tom Cruise講廣東話。（圖片來源：IG@do_do_cheng）
訪問片中Do姐更教Tom Cruise講廣東話。（圖片來源：IG@do_do_cheng）

陳凱琳早前低調宣佈離巢TVB 網民分析狂接廣告真正原因

陳凱琳參選2013年參選香港小姐，並在奪冠後直接加入TVB。深受TVB力捧的陳凱琳更曾經一度獲得「飛躍進步女藝員」稱號，不過自從同鄭嘉穎結婚產子後，陳凱琳就大減在熒光幕前露面嘅機會，反而專注做KOL。

早前陳凱琳出席活動時透露，她已於去年約滿TVB，結束了長達11年的賓主關係。陳凱琳解釋道，選擇低調處理離巢一事，是因為她不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。

陳凱琳 陳凱琳在2013年奪港姐冠軍後入行。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳凱琳在2013年奪港姐冠軍後入行。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳凱琳 陳凱琳今日出席活動時表示不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
陳凱琳今日出席活動時表示不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）

網民狠批陳凱琳太多廣告

陳凱琳近年轉行做KOL之後，無論美容定育兒都有廣告拍，據知暫時已有超過30個品牌代言在身，令不少香港網民到處都會見到陳凱琳的蹤影。

近日就有人在社交平台發文道：「廣告界可唔可以用少啲陳凱琳，周街都見到佢」，引起大批網民共鳴，兼紛紛留言表達不滿：「佢夠平啊，密食當三番」、「終於有人講！佢真係老是常出現 親子、時裝、減肥等等、連補習都撈埋！真係好煩，廣告疲勞」」、「佢出名個樣似巫婆，又大話連編，超級剋人憎，未聽過有人話佢靚」、「最討厭係咁瘦賣纖體廣告」」等。

陳凱琳 陳凱琳連補習都有份代言。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳連補習都有份代言。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳 美容就當然一定有。（圖片來源：廣告截圖）
美容就當然一定有。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳 平時都會在社交平台接業配。（圖片來源：IG@ghlchan）
平時都會在社交平台接業配。（圖片來源：IG@ghlchan）

網民分析陳凱琳多廣告真正原因

同時，不少網民都有留言分析陳凱琳為何如此多廣告，有網民認為陳凱琳的粉絲層俾得起錢，加上陳凱琳收費平，所以勝過其他新生代歌手或藝人：「 平，好aggressive，而且人nice，肯遷就，同埋唔好睇少，佢班支持者有消費能力；相反啲新生代貴、大牌，支持者畀完like就自己感動自己，冇實際意義同效益」 、「佢呢種嘅觀眾係最可以賺到錢回到本嘅客源，廣告商都係為賺錢，你估佢哋唔識諗？唔通搵後生仔吹捧嗰啲網絡紅人？啲觀眾有錢買嘢咩？幾多個會肯畀錢買」更有網民直言陳凱琳賺埋老公嗰份：「無計呀，老公無job，佢要養全家，你估個個都好似陳茵媺咁幸福可以做少奶奶咩」。

陳凱琳 有網民話陳凱琳要負責養家。（圖片來源：IG@ghlchan）
有網民話陳凱琳要負責養家。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 因為老公鄭嘉穎冇乜工開...（圖片來源：IG@ghlchan）
因為老公鄭嘉穎冇乜工開…（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 （圖片來源：IG@ghlchan）
（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 （圖片來源：IG@ghlchan）
（圖片來源：IG@ghlchan）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ghlchan、IG@do_do_cheng資料或影片來源：原文刊於新假期

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