陳凱琳中門大開見湯告魯斯超興奮 爆老公鄭嘉穎因1事勁妒忌

湯告魯斯（Tom Cruise）新片《職業特工隊：最終清算》近日在紐約舉行首映禮，現在已轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳（Grace）原來都有份出席，佢仲興奮大曬同Tom Cruise的合照，同大家分享今次「成就解鎖」的喜悅！