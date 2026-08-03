香港小姐2026｜12號湯家琳Caris背景起底 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，12號湯家琳（Caris Tang）以「藝術運動與女性力量」成為其中一位值得留意的候選人。現年27歲的她，身高172厘米，學歷為碩士，表格所列職業是學生。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。