湯洛雯缺席「2Line黨」聚會引猜測 「失蹤」逾1個月大肚疑雲似層層
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湯洛雯的社交媒體帳號已經超過一個月沒有更新，這讓外界對她是否懷孕的猜測愈演愈烈。最近蔣家旻、朱千雪、岑杏賢這三位「2Line黨」的成員共聚，為蔣家旻慶祝生日，除了身在加拿大的張嘉兒外，另一位成員「靚湯」湯洛雯也未有出席。這已經不是湯洛雯第一次缺席重要聚會，她之前也未能參加《萬千星輝賀台慶2024》的活動。
湯洛雯社交媒體沉寂與懷孕傳聞
湯洛雯最後一次在社交媒體上更新是在10月份，她分享了與馬明到濟州旅行的照片和影片。此後，她就未再更新任何動態，這種罕見的沉默讓人不禁聯想到她可能需要靜養。此外，當黃翠如在社交媒體上宣布懷孕時，湯洛雯有留言祝賀，而蕭正楠的回覆「隨時叫馬明搵我！」其後湯洛雯則沒有再回答，而馬國明的留言後來更被刪除，更引發了外界的種種猜測。
「2Line黨」緊密關係與聚會傳統
「2Line黨」的成員之間關係密切，無論是蔣家旻的婚禮還是成員的生日，他們總是會聚在一起慶祝。蔣家旻在社交媒體上分享的生日聚會照片中，只見朱千雪和岑杏賢出席，她感慨地寫道：「Time really flies…🥹Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs💝Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」
撰文：東方新地圖片來源：IG@roxannetong、IG@chiangel1110、IG@wongtsuiyu