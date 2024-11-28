湯洛雯缺席「2Line黨」聚會引猜測 「失蹤」逾1個月大肚疑雲似層層

湯洛雯的社交媒體帳號已經超過一個月沒有更新，這讓外界對她是否懷孕的猜測愈演愈烈。最近蔣家旻、朱千雪、岑杏賢這三位「2Line黨」的成員共聚，為蔣家旻慶祝生日，除了身在加拿大的張嘉兒外，另一位成員「靚湯」湯洛雯也未有出席。這已經不是湯洛雯第一次缺席重要聚會，她之前也未能參加《萬千星輝賀台慶2024》的活動。

