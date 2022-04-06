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金宵大廈2｜湯洛雯登場對白100%對應與馬國明感情狀態：成日攬住隻公仔發姣

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馬國明與湯洛雯拍拖至今接近兩年，二人從一開始以「小馬公仔及獨角獸」形式公開拍拖已經閃盲不少網友，及後二人又定時定候在網上放閃，湯洛雯更加經常暗示式曬愛，更顯甜蜜。雖然二人屢傳婚訊，但一直未有公開表示過要結婚或訂婚的消息，難怪近日湯洛雯有份演出的《金宵大廈2》，編劇都為她悉心安排自嘲味極濃的對白！

湯洛雯 馬國明與湯洛雯拍拖至今接近兩年。
馬國明與湯洛雯拍拖至今接近兩年。（圖片來源：[email protected]
2020年6月30日，馬國明與湯洛雯以一對小馬和獨角獸公仔公開戀情，冇真合照一樣閃盲網友。
2020年6月30日，馬國明與湯洛雯以一對小馬和獨角獸公仔公開戀情，冇真合照一樣閃盲網友。（圖片來源：[email protected]

湯洛雯登場對白疑被暗諷

作為《金宵大廈2》第七個單元（第十三、十四集）的主角，湯洛雯理應仍未到發揮的時候，然而她在第二集「客串」第一單元的，在金宵大廈的走廊中遇見于洋、鄭子誠以及曾展望一行三人，正當打算出言關心之際，卻先後被曾展望和鄭子誠鬧「成日攬住隻公仔發姣」、「死港女」、「尤其係你呢啲嫁唔出」等字句，意外地與湯洛雯真實的情況非常相似！久不久就在IG曬獨角獸放閃、曾向傳媒公開講自己想結婚、與馬國明已達適婚年齡但一直未結婚，加上湯洛雯在劇中抱著的公仔名為「K子」，又話要影「全家褔」，碰巧馬國明真人英文名又係叫Kenneth，今次真係被編劇串到應一應！

湯洛雯
（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
湯洛雯 或者鄭子誠同曾展望正講出湯洛雯現實嘅心聲。
或者鄭子誠同曾展望正講出湯洛雯現實嘅心聲。（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
湯洛雯 難怪湯洛雯當時反應咁大啦！
難怪湯洛雯當時反應咁大啦！（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
湯洛雯 湯洛雯IG真係有唔少代表自己同馬明嘅公仔，不過有冇成攬住就唔知喇！
湯洛雯IG真係有唔少代表自己同馬明嘅公仔，不過有冇成攬住就唔知喇！（圖片來源：[email protected]

金宵大廈2｜單元七〈OPPA〉劇情

郭子豪飾演韓星「金碩訓」，被湯洛雯暗戀及追求；同時被邱芷微（《愛回家》的賈名媛）迷戀及想佔有；結果卻被方紹聰飾演的宅男視為「換臉」對象！

湯洛雯 金宵大廈2 oppa
（圖片來源：tvb.com）

湯洛雯又暗示式放閃

相信大部份香港都會聽得明，「老虎乸」其實就是太太的代稱。在今年情人節前夕，靚湯在IG分享了一段頭戴虎耳頭箍的影片「扮惡」，並寫下：「老虎乸新年要Roarrrrr幾有氣勢#虎虎生威#身體健康最重要#我話我係一隻咆哮中嘅老虎#有人話我似一隻發爛渣嘅貓多啲」，不難想像「有人」其實是是指馬國明，而「老虎乸」除了是比喻為太太之外，其實馬國明都係屬虎！睇嚟靚湯真係恨做馬太恨到出面！

湯洛雯 靚湯好似又Fit咗。
靚湯好似又Fit咗。（圖片來源：[email protected]

林子善幫手助攻

其實馬國明與湯洛雯在過去一年已經屢傳結婚的消息，雖然馬國明一直都否認傳聞，但每次回應傳媒都總會留一線，並不排除有結婚可能，只是「未有計劃」！而實際上湯洛雯早已融入家中，見晒家長仲過埋「陪奶奶打牌」呢關，種種跡象都似暗示好事近。而今次靚湯「暗示」得咁明顯，搞到「鐵馬家族」之一嘅林子善都認唔住留言幫口：「二嫂！祝你身體健康，合家平安，工作順順利利，大紅大紫！快啲派利是俾我地一家三口」。男主角馬國明之後亦有現身，留言一句「Waooooo……」回應靚湯，閃成咁，不如快快手拉埋天窗啦！

湯洛雯
（圖片來源：圖片來源：[email protected]
湯洛雯 有一位名為「ma_kwok_ming」嘅網友不斷喺留言區同其它網友傾偈。
有一位名為「ma_kwok_ming」嘅網友不斷喺留言區同其它網友傾偈。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 二人不時就會放閃。
二人不時就會放閃。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 靚湯嘅狀態好好！有愛情滋潤係唔同啲！
靚湯嘅狀態好好！有愛情滋潤係唔同啲！（圖片來源：[email protected]

常見問題

湯洛雯發文又暗示什麼?

湯洛雯於新年發文分享了一段頭戴虎耳頭箍的影片, 被指文中「老虎乸」是暗示….詳情請看

湯洛雯與馬國明拍拖幾多年?

湯洛雯與馬國明拍拖至今已差不多兩年, 二人於2020年以一張照片公開戀情…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《金宵大廈2》截圖

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