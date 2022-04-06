金宵大廈2｜湯洛雯登場對白100%對應與馬國明感情狀態：成日攬住隻公仔發姣

馬國明與湯洛雯拍拖至今接近兩年，二人從一開始以「小馬公仔及獨角獸」形式公開拍拖已經閃盲不少網友，及後二人又定時定候在網上放閃，湯洛雯更加經常暗示式曬愛，更顯甜蜜。雖然二人屢傳婚訊，但一直未有公開表示過要結婚或訂婚的消息，難怪近日湯洛雯有份演出的《金宵大廈2》，編劇都為她悉心安排自嘲味極濃的對白！