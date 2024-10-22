湯鎮業 湯愛嘉

湯鎮業大女湯愛嘉婚禮現場曝光 女婿靚仔到獲讚拍得住明星！

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66歲「無綫五虎將」之一嘅湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）日前（20日）舉行婚禮，雖然Isabella嘅社交平台係非公開狀態，但係當日出席婚宴嘅藝人們就將盛況分享到個人社交平台，除咗見到現場超大排場嘅畫面，以及新娘子湯愛嘉嘅靚樣外，新郎更被讚靚仔到似足明星咁！

湯愛嘉孖老公高顏值出鏡

31歲湯愛嘉日前與男友Alex正式拉埋天窗，昨日湯愛嘉以一襲低胸婚紗登場，大騷靚樣加fit到漏嘅身材。隨後於劉嘉玲分享嘅照片中，仲見到一對新人切蛋糕嘅畫面，新郎Alex睇落亦十分帥氣，獲唔少人大讚拍得住明星！

湯鎮業 湯愛嘉 湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）日前與男友Alex舉行婚禮。（圖片來源：ig@carinalau1208）
湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）日前與男友Alex舉行婚禮。（圖片來源：ig@carinalau1208）
湯鎮業 湯愛嘉 湯愛嘉以一身白色低胸婚紗示人，大騷靚樣同fit爆身材！（圖片來源：ig@leslietsang）
湯愛嘉以一身白色低胸婚紗示人，大騷靚樣同fit爆身材！（圖片來源：ig@leslietsang）
湯鎮業 湯愛嘉 從湯君耀嘅限時動態中可見現場十分熱鬧！（圖片來源：ig@christongg）
從湯君耀嘅限時動態中可見現場十分熱鬧！（圖片來源：ig@christongg）

超多巨星現身賀湯愛嘉嫁人

湯鎮業1979年於TVB出道，多年來累積唔少人脈，因此今次嫁女現場可謂係星光熠熠，除咗有劉嘉玲、苗僑偉、向華強夫婦以及湯洛雯夫婦外，就連LOONG 9成員張鎬濂以及其母親洪欣都有出席！

不過最驚喜莫過於天王劉德華拍片現身送祝福，劉德華在片中仲感嘆稱「話咁快你就要結婚喇」，並特別囑咐新郎Alex：「要代表我哋畀100%嘅愛同埋照顧畀嘉嘉，希望你哋2位喺未來嘅日子都開心，希望你哋幸福美滿！」

湯鎮業 湯愛嘉 湯愛嘉嘅婚禮現場星光熠熠！（圖片來源：微博圖片）
湯愛嘉嘅婚禮現場星光熠熠！（圖片來源：微博圖片）
湯鎮業 湯愛嘉 劉嘉玲亦在社交平台曬出與苗僑偉，以及新晉外父湯鎮業嘅合照。（圖片來源：ig@carinalau1208）
劉嘉玲亦在社交平台曬出與苗僑偉，以及新晉外父湯鎮業嘅合照。（圖片來源：ig@carinalau1208）
湯鎮業 湯愛嘉 LOONG 9成員張鎬濂以及母親洪欣都有出席。（圖片來源：微博圖片）
LOONG 9成員張鎬濂以及母親洪欣都有出席。（圖片來源：微博圖片）
湯鎮業 湯愛嘉 劉德華雖然未有到場，但係就以拍片形式為一對新人送上祝福！（圖片來源：ig@christongg）
劉德華雖然未有到場，但係就以拍片形式為一對新人送上祝福！（圖片來源：ig@christongg）
湯鎮業 湯愛嘉 堂姊湯洛雯都有現身。（圖片來源：ig@roxannetong）
堂姊湯洛雯都有現身。（圖片來源：ig@roxannetong）

即睇更多湯愛嘉靚相！

湯鎮業 湯愛嘉 （圖片來源：微博@鄭紹康天下第一關）
（圖片來源：微博@鄭紹康天下第一關）
湯鎮業 湯愛嘉 （圖片來源：ig@isabellatongxx）
（圖片來源：ig@isabellatongxx）
湯鎮業 湯愛嘉 （圖片來源：微博@IsabellaTong湯愛嘉）
（圖片來源：微博@IsabellaTong湯愛嘉）
湯鎮業 湯愛嘉 （圖片來源：ig@isabellatongxx）
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湯鎮業 湯愛嘉 （圖片來源：ig@bruce_tong）
（圖片來源：ig@bruce_tong）

撰文：東方新地圖片來源：ig@roxannetong、ig@carinalau1208、ig@leslietsang、ig@christongg、微博圖片、ig@isabellatongxx、微博@IsabellaTong湯愛嘉、ig@bruce_tong、微博@鄭紹康天下第一關

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