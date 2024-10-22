湯鎮業大女湯愛嘉婚禮現場曝光 女婿靚仔到獲讚拍得住明星！

66歲「無綫五虎將」之一嘅湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）日前（20日）舉行婚禮，雖然Isabella嘅社交平台係非公開狀態，但係當日出席婚宴嘅藝人們就將盛況分享到個人社交平台，除咗見到現場超大排場嘅畫面，以及新娘子湯愛嘉嘅靚樣外，新郎更被讚靚仔到似足明星咁！

