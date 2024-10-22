湯鎮業大女湯愛嘉婚禮現場曝光 女婿靚仔到獲讚拍得住明星！
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66歲「無綫五虎將」之一嘅湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）日前（20日）舉行婚禮，雖然Isabella嘅社交平台係非公開狀態，但係當日出席婚宴嘅藝人們就將盛況分享到個人社交平台，除咗見到現場超大排場嘅畫面，以及新娘子湯愛嘉嘅靚樣外，新郎更被讚靚仔到似足明星咁！
湯愛嘉孖老公高顏值出鏡
31歲湯愛嘉日前與男友Alex正式拉埋天窗，昨日湯愛嘉以一襲低胸婚紗登場，大騷靚樣加fit到漏嘅身材。隨後於劉嘉玲分享嘅照片中，仲見到一對新人切蛋糕嘅畫面，新郎Alex睇落亦十分帥氣，獲唔少人大讚拍得住明星！
超多巨星現身賀湯愛嘉嫁人
湯鎮業1979年於TVB出道，多年來累積唔少人脈，因此今次嫁女現場可謂係星光熠熠，除咗有劉嘉玲、苗僑偉、向華強夫婦以及湯洛雯夫婦外，就連LOONG 9成員張鎬濂以及其母親洪欣都有出席！
不過最驚喜莫過於天王劉德華拍片現身送祝福，劉德華在片中仲感嘆稱「話咁快你就要結婚喇」，並特別囑咐新郎Alex：「要代表我哋畀100%嘅愛同埋照顧畀嘉嘉，希望你哋2位喺未來嘅日子都開心，希望你哋幸福美滿！」
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撰文：東方新地圖片來源：ig@roxannetong、ig@carinalau1208、ig@leslietsang、ig@christongg、微博圖片、ig@isabellatongxx、微博@IsabellaTong湯愛嘉、ig@bruce_tong、微博@鄭紹康天下第一關