滕麗名孖《愛回家》成員齊齊抽《尋秦記》閃卡 陳浚霆連中10張都係佢崩潰大叫

《尋秦記》電影版即將於本月31日上映，近日有品牌推出限量版零食並隨機贈送電影閃卡，豈料竟然引發一場爆笑「抽卡災難」！滕麗名原本獲得3張自己飾演善柔的閃卡，但被工作人員「搶劫」走2張後，她與《愛·回家》成員劉丹、周嘉洛及陳浚霆一起抽卡，希望能再次抽到自己的閃卡，結果卻演變成「古天樂大滿貫」的荒謬場面，陳浚霆更是連續抽中10張古天樂卡，搞到全場爆笑不已。