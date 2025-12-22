滕麗名孖《愛回家》成員齊齊抽《尋秦記》閃卡 陳浚霆連中10張都係佢崩潰大叫
《尋秦記》電影版即將於本月31日上映，近日有品牌推出限量版零食並隨機贈送電影閃卡，豈料竟然引發一場爆笑「抽卡災難」！滕麗名原本獲得3張自己飾演善柔的閃卡，但被工作人員「搶劫」走2張後，她與《愛·回家》成員劉丹、周嘉洛及陳浚霆一起抽卡，希望能再次抽到自己的閃卡，結果卻演變成「古天樂大滿貫」的荒謬場面，陳浚霆更是連續抽中10張古天樂卡，搞到全場爆笑不已。
陳浚霆雄心壯志變成古天樂收藏家
滕麗名昨日（21日）在社交網站分享抽卡短片，畫面中周嘉洛先抽到宣萱的閃卡，之後劉丹路過也幫忙抽了一份，結果仍然是宣萱卡。正當大家以為運氣不佳時，陳浚霆拿著十盒零食加入戰局，滿懷信心地要為滕麗名抽到善柔閃卡。當他開第一張卡發現是古天樂飾演的項少龍時，表現頗為滿意，開第二盒發現是另一款古天樂卡時，他更興奮地表示要珍藏該卡。
連環古天樂卡引發現場爆笑
然而當雄心壯志的陳浚霆繼續抽卡時，災難開始降臨。第三張、第四張、第五張⋯⋯全部都是古天樂！難掩失望的陳浚霆忍不住大叫：「咦，又係佢喎，我想要滕麗名呀！」搞到滕麗名忍不住安慰他「開心啲啦！」但陳浚霆的噩夢還沒結束，無論他用求籤方法抽，還是找其他人幫忙，結果仍然是清一色的古天樂角色卡，期間他不停大叫「又係喎！」的絕望聲音響徹全場。
滕麗名認命稱讚古老闆地位
眼見陳浚霆已經瀕臨崩潰，滕麗名也忍不住開玩笑說：「證明電影業係需要佢（古天樂）！」到了最後一盒零食時，陳浚霆直接放棄，叫滕麗名自己抽。過程中陳浚霆雖然大叫「熊尚善柔」為她打氣，但仍然於事無補。就算滕麗名用力「甩」卡兼大叫，最後抽中的依然是古天樂卡。認命的滕麗名拿著卡無奈地說：「電影業真係好需要古老闆！」這句話立即引發全場爆笑。
網民熱議抽卡機率質疑造假
這段抽卡短片在網上瘋傳後，網民紛紛留言討論。有網民質疑：「連抽10張都係古天樂，呢個機率真係好神奇！」也有人開玩笑說：「古天樂真係電影界霸主，連抽卡都要霸佔晒！」更有細心的網民計算：「如果真係隨機抽，連續10張都係同一張卡嘅機率應該好低，除非古天樂卡嘅比例特別高。」不過大部分網民都被這個爆笑場面逗樂，紛紛表示：「睇到都替陳浚霆感到絕望」、「滕麗名最後嗰句真係笑死人」。
圖片來源：IG@sheepyjoycetang、《尋秦記》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期