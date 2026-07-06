愛回家｜滕麗名拍完最後一場外景曬幕後大合照 感性告別令劇迷即刻淚崩

無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》即將於7月正式落幕，陪伴觀眾走過無數歡笑與淚水的「熊尚善」終於要說再見。飾演該角色的滕麗名今日在社交平台發表感性道別貼文，一張與幕後團隊的大合照配上「Miss u guys」霓虹字體，令大批劇迷瞬間淚崩。