愛回家｜滕麗名拍完最後一場外景曬幕後大合照 感性告別令劇迷即刻淚崩
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無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》即將於7月正式落幕，陪伴觀眾走過無數歡笑與淚水的「熊尚善」終於要說再見。飾演該角色的滕麗名今日在社交平台發表感性道別貼文，一張與幕後團隊的大合照配上「Miss u guys」霓虹字體，令大批劇迷瞬間淚崩。
滕麗名完成最後外景拍攝向團隊高調示愛
滕麗名今日透露自己已正式完成《愛．回家之開心速遞》的最後一場外景拍攝，並在貼文中逐一點名感謝台前幕後每一位功臣，包括收音師、燈光師、道具組、攝影師、導演、編導以及髮型化妝服裝團隊。她動情寫道：「我會記住這個畫面，還有你們陪伴的歲月」，最後更以一連串的「LOVE U ALLLLLLLLLLLLLLLLLLL」向整個團隊高調示愛，盡顯她對這部作品的深厚感情。
滕麗名將赴馬來西亞拍攝電影暫別處境劇
滕麗名早前曾透露接下來將前往馬來西亞拍攝電影，意味着觀眾短期內無法再在處境劇中看到「熊尚善」的身影。自2017年加入《愛．回家之開心速遞》以來，滕麗名拍足約8年，參與超過2,400集的演出，見證劇集人氣一路攀升，「熊尚善」早已成為劇中公認的靈魂人物之一。
《愛．回家》拍足8年滕麗名由善柔變熊尚善
滕麗名入行多年，早年憑2001年TVB劇集《尋秦記》中「善柔」一角深入民心，其後轉戰處境劇領域，在《愛．回家之開心速遞》中飾演熊家大女「熊尚善」。這個角色陪伴觀眾走過近8年時光，令不少人提起滕麗名時，第一時間聯想到的已不再是善柔，而是那個在熊家撐起半邊天的尚善老師，足見她對角色的投入程度之深。
網民湧入留言區大喊不捨尚善老師
滕麗名貼文一出，隨即引來大批網民及粉絲湧入留言區表達不捨之情。不少人留言表示「尚善老師係劇入面嘅靈魂」、「冇咗熊尚善嘅愛回家唔完整」、「睇到呢個post真係眼濕濕」，亦有觀眾祝願她在馬來西亞的電影拍攝一切順利，期待她日後帶着全新角色回歸螢幕。
資料或影片來源：原文刊於新假期