50歲滕麗名揞名談魏駿傑郭政鴻舊情 瀟灑爆金句：女人要有尊嚴
滕麗名首談舊情觀 承認曾被消費但不後悔
面對主持人提及她每次新聞總有兩名男士伴隨名字旁邊會否覺得糾纏時，滕麗名大方回應：「做娛樂圈一定會有，通常我取決於唔好要影響到別人嘅家庭，畢竟牽涉到兩個家庭。老實講，次次都係人哋問，我攞出嚟消費。」她坦承過去感情被媒體放大，但態度相當豁達，沒有因此而感到困擾或怨恨。
瀟灑分手哲學曝光 滕麗名：「要同我分手我會忘記得你好快」
滕麗名透露自己的愛情觀與《尋秦記》中飾演的女豪俠「善柔」相似，她說：「我真係唔鍾意強求，強求真係無幸福，我覺得係你就係你，正如你條路係Push你點去行，後生時賀爾蒙作祟，嘩，鍾意就會…好鍾意好鍾意好鍾意，但要同我分手嘅話，我會忘記得你好快！」她更強調分手時會當機立斷：「好清晰，狠添！」
女人要活得有尊嚴 滕麗名分享人生智慧
對於如何面對分手，滕麗名有一套獨特的人生哲學。她認為分手是人生一個旅程，後續如何面對十分重要：「我可以話畀你聽我做到，女人要瀟灑唔好做糾纏，我覺得一段就算分咗手嘅感情，但你拖拖拉拉，互相謾罵，連你最基本美麗回憶都冇埋，你真係蝕咗嗰十年，我覺得做女人要尊重你自己，要活得有尊嚴，咁先可以令你打後人生更出色。」
遇真命天子變「嗲精」 12年婚姻恩愛如昔
滕麗名在2013年遇上真命天子朱建崑（Matthew），兩人結婚12年恩愛如昔。她透露當年是在朋友聚會上被撮合，如今在丈夫面前會完全卸下強悍外表，直認對老公「嗲到暈」，甚至會變聲用「BB話」溝通。由於丈夫是圈外人，有時外出面對大眾目光會感到不自在，體貼的滕麗名便教丈夫一招「OUT FOCUS（失焦）」，可見她對這段婚姻的珍惜和用心經營。
滕麗名談原生家庭哽咽 最脆弱一面首度曝光
節目中滕麗名罕談原生家庭，卻展露出最脆弱的一面。她說：「少提是因為父母都不太喜歡被人知道佢哋係我Daddy媽咪，佢唔鍾意畀人談論，我入行後最對唔住就係佢哋，因為畀好多無形壓力佢哋。有咩仔女會喺報紙見到，或網絡上面見到，啲惡意抨擊令佢哋好唔開心，我會內疚。」說到深情處，滕麗名忍不住哽咽，她表示這份內疚感藏在心底多年，而由於媽媽多是沉默不語，即使擔心愛女只藏在心：「我無力感好重，佢都錫我，唔想我知道佢唔開心，我又唔可以當知道去氹，當扮無嘢去過度。」