50歲滕麗名揞名談魏駿傑郭政鴻舊情 瀟灑爆金句：女人要有尊嚴

50歲滕麗名憑《尋秦記》電影版首度提名香港金像獎「最佳女配角」，人氣急升之際，她在近日訪問中罕有大談過去兩段舊情，更爆出瀟灑分手哲學：「分手要狠！」這位被形容為「渣男磁鐵」的女星，經歷魏駿傑9年情變、郭政鴻隱婚風波後，如今終於找到真愛，她的感情觀和人生智慧令不少女性深感共鳴。

滕麗名首談舊情觀 承認曾被消費但不後悔

面對主持人提及她每次新聞總有兩名男士伴隨名字旁邊會否覺得糾纏時，滕麗名大方回應：「做娛樂圈一定會有，通常我取決於唔好要影響到別人嘅家庭，畢竟牽涉到兩個家庭。老實講，次次都係人哋問，我攞出嚟消費。」她坦承過去感情被媒體放大，但態度相當豁達，沒有因此而感到困擾或怨恨。

瀟灑分手哲學曝光 滕麗名：「要同我分手我會忘記得你好快」

滕麗名透露自己的愛情觀與《尋秦記》中飾演的女豪俠「善柔」相似，她說：「我真係唔鍾意強求，強求真係無幸福，我覺得係你就係你，正如你條路係Push你點去行，後生時賀爾蒙作祟，嘩，鍾意就會…好鍾意好鍾意好鍾意，但要同我分手嘅話，我會忘記得你好快！」她更強調分手時會當機立斷：「好清晰，狠添！」

女人要活得有尊嚴 滕麗名分享人生智慧

對於如何面對分手，滕麗名有一套獨特的人生哲學。她認為分手是人生一個旅程，後續如何面對十分重要：「我可以話畀你聽我做到，女人要瀟灑唔好做糾纏，我覺得一段就算分咗手嘅感情，但你拖拖拉拉，互相謾罵，連你最基本美麗回憶都冇埋，你真係蝕咗嗰十年，我覺得做女人要尊重你自己，要活得有尊嚴，咁先可以令你打後人生更出色。」

遇真命天子變「嗲精」 12年婚姻恩愛如昔

滕麗名在2013年遇上真命天子朱建崑（Matthew），兩人結婚12年恩愛如昔。她透露當年是在朋友聚會上被撮合，如今在丈夫面前會完全卸下強悍外表，直認對老公「嗲到暈」，甚至會變聲用「BB話」溝通。由於丈夫是圈外人，有時外出面對大眾目光會感到不自在，體貼的滕麗名便教丈夫一招「OUT FOCUS（失焦）」，可見她對這段婚姻的珍惜和用心經營。

滕麗名談原生家庭哽咽 最脆弱一面首度曝光

節目中滕麗名罕談原生家庭，卻展露出最脆弱的一面。她說：「少提是因為父母都不太喜歡被人知道佢哋係我Daddy媽咪，佢唔鍾意畀人談論，我入行後最對唔住就係佢哋，因為畀好多無形壓力佢哋。有咩仔女會喺報紙見到，或網絡上面見到，啲惡意抨擊令佢哋好唔開心，我會內疚。」說到深情處，滕麗名忍不住哽咽，她表示這份內疚感藏在心底多年，而由於媽媽多是沉默不語，即使擔心愛女只藏在心：「我無力感好重，佢都錫我，唔想我知道佢唔開心，我又唔可以當知道去氹，當扮無嘢去過度。」

滕麗名大談過去兩段舊情，展現瀟灑人生態度（圖片來源：YouTube@女人方言）
滕麗名大談過去兩段舊情，展現瀟灑人生態度（圖片來源：YouTube@女人方言）
滕麗名（飾 善柔）憑《尋秦記》獲得香港金像獎「最佳女配角」提名。（圖片來源：《尋秦記》電影劇照）
滕麗名（飾 善柔）憑《尋秦記》獲得香港金像獎「最佳女配角」提名。（圖片來源：《尋秦記》電影劇照）
魏駿傑與滕麗名曾是娛樂圈金童玉女（圖片來源：新傳媒資料庫）
魏駿傑與滕麗名曾是娛樂圈金童玉女（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：新傳媒資料庫）
魏駿傑跟滕麗名分手後，離開了無綫，其後娶年輕廿年內地妻子張利華，育有一女，後來婚姻屢次出現風波，於2020年離婚。（圖片來源：網上圖片）
魏駿傑跟滕麗名分手後，離開了無綫，其後娶年輕廿年內地妻子張利華，育有一女，後來婚姻屢次出現風波，於2020年離婚。（圖片來源：網上圖片）
滕麗名 金像獎 兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
（圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
（圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 在《卓球天王》2人亦有合作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
在《卓球天王》2人亦有合作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 兩人被記者發現時九秒九彈開表現避忌（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人被記者發現時九秒九彈開表現避忌（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名最終2013年嫁金融才俊朱建崑（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名最終2013年嫁金融才俊朱建崑（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：YouTube@女人方言、《尋秦記》電影劇照、新傳媒資料庫、網上圖片、TVB《陀槍師姐》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

