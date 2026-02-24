50歲滕麗名揞名談魏駿傑郭政鴻舊情 瀟灑爆金句：女人要有尊嚴

50歲滕麗名憑《尋秦記》電影版首度提名香港金像獎「最佳女配角」，人氣急升之際，她在近日訪問中罕有大談過去兩段舊情，更爆出瀟灑分手哲學：「分手要狠！」這位被形容為「渣男磁鐵」的女星，經歷魏駿傑9年情變、郭政鴻隱婚風波後，如今終於找到真愛，她的感情觀和人生智慧令不少女性深感共鳴。