滕麗名突爆受傷輪椅片段 風少陳浚霆1事被轟冇風度急澄清

《尋秦記》電影版票房狂爆突破4,000萬，但女主角滕麗名卻突然公開5年前受傷坐輪椅的私密片段，意外揭露與同劇男星陳浚霆的真實互動！片段中滕麗名全程自己推輪椅，身旁的「風少」陳浚霆竟然只顧講笑話，完全沒有伸出援手，引發網民炮轟「冇風度」，逼得陳浚霆急急澄清自己其實有幫手推輪椅。