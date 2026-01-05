滕麗名突爆受傷輪椅片段 風少陳浚霆1事被轟冇風度急澄清
《尋秦記》電影版票房狂爆突破4,000萬，但女主角滕麗名卻突然公開5年前受傷坐輪椅的私密片段，意外揭露與同劇男星陳浚霆的真實互動！片段中滕麗名全程自己推輪椅，身旁的「風少」陳浚霆竟然只顧講笑話，完全沒有伸出援手，引發網民炮轟「冇風度」，逼得陳浚霆急急澄清自己其實有幫手推輪椅。
滕麗名突然公開5年前受傷片段引熱議
滕麗名在社交平台突然分享這段5年前的私人片段，並留言表示「電影版尋秦記的回憶，畀你哋聽吓我哋平時嘅對話，我覺得Andrew對我真係好好，所以直出畀大家欣賞」，更直接標記陳浚霆。片段中可見滕麗名因為拍攝《尋秦記》時受傷，需要坐輪椅代步，但全程都是自己用雙手推動輪椅前進。她更在片中自嘲「我覺得自己活動自如，可以減埋手臂bye bye肉」，展現樂觀態度面對傷患。
陳浚霆全程只講笑話被網民狂轟冇風度
最令網民不滿的是陳浚霆在片段中的表現，他一邊跟在滕麗名身後，一邊笑說「你快啲好番啦隻腳，我哋真係等唔到你好耐，哈哈哈」，又表示「我好想幫你推，畀我幫你呀」，但當滕麗名拒絕後，他竟然說「我未收到聽日通告，唔知有冇時間同你嘥」。整段片段中陳浚霆只是在旁邊講笑話和調侃，完全沒有實際行動幫助受傷的前輩，更問滕麗名「你隻手臂會唔會好似石頭咁」，被滕麗名嬌斥「唔好搞我」。
網民炮轟風少冇紳士風度急急澄清
片段公開後，網民紛紛留言批評陳浚霆「個男仔好冇風度」、「點解唔幫手推😢」，認為他作為男性同事，面對受傷的女前輩竟然袖手旁觀，只顧講笑話實在不合適。面對網民的猛烈抨擊，陳浚霆火速在留言區澄清「我要澄清一下，我有幫手推，但係尊敬嘅前輩鍾意自己嚟😮😂😮😂」，試圖為自己的行為辯護，但網民似乎並不完全買帳。
