孝心姊弟夾錢買樓贈母｜安樂窩慘變水舞間天花狂冧石屎！律師教一招反擊隨時索償過百萬？
廣告
TVB節目《滴水不漏拯救隊》最新一集揭示一宗令人心酸的個案，孝順的伍女士與兄弟姊妹夾錢買入舊居送給母親，圓夢之舉竟慘變惡夢！新居在裝修前已因樓上單位工程而嚴重滲水，客廳淪為「水舞間」，天花石屎更一觸即碎，場面極度駭人。面對樓上業主不合作的態度，伍女士在鏡頭前數度哽咽，究竟這個孝心安樂窩還有沒有得救？
錢嘉樂直擊滲水屋 天花冧石屎畫面極震撼
在今晚（15日）播出的節目中，錢嘉樂與李旻芳帶領的「滴水不漏拯救隊」直擊伍女士的滲水單位，畫面令人心驚。客廳天花板因長期滲水已嚴重變色，更不斷滴水，形成一個小型瀑布。錢嘉樂僅輕輕一碰，一大塊石屎應聲剝落，露出內裡的鋼筋，結構安全響起警號。伍女士透露，自從樓上單位被勒令清拆僭建物後，其單位便開始遭殃，曾向業主立案法團、屋宇署、食環署等多個部門求助，惜均未獲妥善處理，令她心力交瘁。
孝心圓夢變惡夢 伍女士數度哽咽求助無門
原來這個滲水單位背後承載著一份沉重的孝心。伍女士與兄弟姊妹特意夾錢買回這個充滿童年回憶的舊居，本想好好裝修一番，送給母親作安享晚年的禮物。豈料一片孝心換來無盡煩惱，安樂窩慘變成危樓。提及未能為母親圓夢的遺憾，以及樓上業主模稜兩可的態度，伍女士在鏡頭前不禁悲從中來，數度哽咽落淚，一旁的錢嘉樂及李旻芳亦只能不斷貼心安慰，場面令人鼻酸。
律師邱善鼎授錦囊 惡鄰不合作隨時釘契賠百萬
面對伍女士及另一位苦主鍾先生同樣遇上「不合作鄰居」的困境，節目請來邱善鼎律師提供專業法律意見，為一眾苦主帶來曙光。邱律師指出，受影響業主可入稟區域法院，申請強制維修令。他更嚴正警告，在滲水事件中，不合作或拒絕配合檢測的單位業主，除了單位隨時會被「釘契」外，更有可能面臨巨額索償，他強調：「隨時有被釘契的危機之餘，更分分鐘要賠上過百萬港元，後果嚴重。」這番話無疑為求助無門的業主們打下一支強心針。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期