孝心姊弟夾錢買樓贈母｜安樂窩慘變水舞間天花狂冧石屎！律師教一招反擊隨時索償過百萬？

TVB節目《滴水不漏拯救隊》最新一集揭示一宗令人心酸的個案，孝順的伍女士與兄弟姊妹夾錢買入舊居送給母親，圓夢之舉竟慘變惡夢！新居在裝修前已因樓上單位工程而嚴重滲水，客廳淪為「水舞間」，天花石屎更一觸即碎，場面極度駭人。面對樓上業主不合作的態度，伍女士在鏡頭前數度哽咽，究竟這個孝心安樂窩還有沒有得救？