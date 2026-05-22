演藝學院舞台劇觀眾爆衝突 女觀眾遭34歲男子連擊三次 網民熱議「劇場禮儀」
演出中段已現爭執 觀眾誤以為舞台效果
據現場觀眾透露，早在演出中段已聽到有男子大聲叫喊「講咩好大聲呀！」，不少觀眾一度誤以為是劇情的一部分。警方調查顯示，兩名涉事觀眾互不認識，只是坐在鄰座，女觀眾在話劇演出期間不停與朋友交談，令男觀眾感到滋擾而起爭執。當話劇結束觀眾正在鼓掌時，男觀眾突然以右手襲擊女觀眾的左眼三次，導致她前額受傷流血。現場傳來觀眾大叫「救命呀有人打我呀！」的聲音，震驚全場。
《關於那隻龜回魂的故事》團隊發聲明致歉
劇團製作團隊於今日（22日）凌晨在社交媒體發出聲明回應事件。團隊表示「我哋製作呢套劇嘅初心，都係希望觀眾可以開開心心入場，帶住笑聲同美好回憶離開。很遺憾，昨晚演出及謝幕期間，高座觀眾席發生了爭執事件，現場聲浪甚至連台上演員亦有聽到。」團隊特別感謝演員們在過程中仍然保持專業，繼續專注完成整場演出，並對事件影響部分觀眾的觀劇體驗感到非常抱歉。監製王耀祖在事發當時迅速反應，在台上指示開啟劇場燈光協助處理事件，獲得觀眾讚賞。
網民熱議劇場禮儀 呼籲提升觀眾質素
事件曝光後引發網民熱烈討論，不少人批評涉事女觀眾缺乏基本劇場禮儀。有網民留言「抵打，基本禮儀都無」、「睇舞台劇都仲掛住傾計，抵俾人打」，認為在演出期間聊天是極不尊重的行為。同時亦有觀眾分享類似經歷，指出近年劇場觀眾質素每況愈下，「一有呢D舞台劇就會吸一班連咩係舞台劇禮儀都唔識嘅人入場」。有資深劇場觀眾慨嘆「我廿多年前開始看舞台劇，那時的觀眾水準很高，很守規矩，準時入場，關電話，不高聲說話。現在確實也吸引了很多之前未看過或未看慣舞台劇的觀眾入場，所以觀眾質素也很參差」，呼籲加強劇場禮儀教育。
門票售罄熱門劇目 演員陣容星光熠熠
《關於那隻龜回魂的故事》由王耀祖、周怡、孫偉文監製，阮韻珊編劇，陳焯輝導演，演員陣容包括阮小儀、楊樂文、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎。該劇自今年5月8日起在演藝學院歌劇院演出多場，門票由388元至988元不等，其中988元的門票更是全部售罄，可見劇目受歡迎程度。然而這次突發事件卻為原本歡樂的演出蒙上陰霾，讓不少觀眾和業界人士都感到痛心。