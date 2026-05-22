演藝學院舞台劇觀眾爆衝突 女觀眾遭34歲男子連擊三次 網民熱議「劇場禮儀」

香港演藝學院昨晚（21日）上演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》期間，觀眾席突然爆發激烈衝突，一名34歲男觀眾因不滿鄰座33歲女觀眾聊天聲浪過大而發生爭執，最終演變成肢體衝突。女觀眾前額受傷流血送院，男觀眾涉嫌襲擊被捕，事件震驚全場觀眾及台上演員。這宗罕見的劇場暴力事件，再次引發社會對觀眾劇場禮儀的熱烈討論。