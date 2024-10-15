前港姐轉行擔任內衣Model 著三點式出船P騷誘人Body
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現年25歲的潘明璇 （Michelle） 去年參加《2023年香港小姐競選》，更一度因其美貌而惹起爭議。雖然入行後作品不多，但潘明璇不時活躍社交平台，每逢大時大節都會和閨蜜們一起影靚相，大曬她引人注目的身材。近日，她更穿著三點式泳衣出海，大派比堅尼福利！
前港姐潘明璇 孖好友郭珮文出海
潘明璇日前與好友郭珮文先後在社交網分享出海的比堅尼照，雖然潘明璇身上的比堅尼之前都著過出鏡，但相中她倚在遊艇欄杆邊緣挺胸收腹，突顯出纖幼的腰身，仍甚有睇頭！
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轉行做內衣Model 大曬傲人身材
今年6月，有網友在網上分享了潘明璇穿著內衣的照片！原來，參選前的潘明璇曾經擔任過內衣品牌的模特兒，網友路過時拍下了照片並在網上分享，許多人都讚揚她的性感魅力，有人甚至直言：「好fit好性感！」和「穿得太漂亮了！」。
在接受媒體訪問時，潘明璇坦言看到自己的照片有點害羞，但她感到很開心被網民認出。又話很多朋友看到後都傳照片給她看，她也感謝朋友和粉絲的支持。
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潘明璇戰衣上陣 神還原獲激讚
潘明璇在去年參選後適逢萬聖節將至，在社交平台上載了cosplay的照片，大騷身材的美照更引起網民的熱議！潘明璇cosplay的角色是《美少女戰士》的冥王星雪奈，她以一身超還原的低胸戰衣出鏡，再搭配上多條金色鏈，令整個人更添一份性感的韻味！潘明璇神還原的cosplay更獲網民激讚：「擺明係真人版冥王星雪奈！」、「性感到極點啊！」、「呢個已經唔係cosplay，係本身出演！」，就連應屆冠軍莊子璇都留言：「omg！ girl god！」
潘明璇 出海狂食薯片
潘明璇一向擁有葫蘆形身材，但原來十分為食，早前她分享夏日出海的靚相，當中竟然見到她拎住一包薯片狂食，仲自爆在船上大嘆Martini。不過相中可以見到她穿著一套比堅尼，側身大騷S曲線，身形依然Fit到漏，睇到網民嘩嘩聲，大讚她火辣又性感！
仲有其他潘明璇靚相：
圖片來源：[email protected]