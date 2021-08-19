曾孖6索女拍《3日2夜》 疑涉爭女打交被捕《東張西望》男主持潘梓鋒被指已婚有一女

無綫《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）早前有傳涉爭女打交被捕，唔止主持工作被暫停，就連參演的劇集亦被易角，就此事無綫助理總經理樂易玲已作出回應，表示事件已進入司法程序，無可奉告。日前潘梓鋒更被指已婚並育有一女，其老婆就是當日打交事件的女主角！

文：東方新地｜圖：潘梓鋒IG、新傳媒圖片庫