守誠者｜叛逆女潘藝桐起底！戲內靠敲詐 戲外13歲做CEO震驚網民

近期在劇集《守誠者》中飾演叛逆少女的潘藝桐，憑著一雙圓大眼睛獲封「貓眼美少女」，劇中露腰加熱褲的造型成功搶焦！她在劇中為求溫飽不惜配合任達華敲詐，但現實中的她竟是商業奇才，驚人背景被揭出後嚇窒網民，究竟這位美少女有何驚人履歷？