守誠者｜叛逆女潘藝桐起底！戲內靠敲詐 戲外13歲做CEO震驚網民

近期在劇集《守誠者》中飾演叛逆少女的潘藝桐，憑著一雙圓大眼睛獲封「貓眼美少女」，劇中露腰加熱褲的造型成功搶焦！她在劇中為求溫飽不惜配合任達華敲詐，但現實中的她竟是商業奇才，驚人背景被揭出後嚇窒網民，究竟這位美少女有何驚人履歷？

守誠者演活叛逆女 潘藝桐貓眼Look勁搶焦

在昨晚（9日）播出的《守誠者》中，潘藝桐飾演的叛逆少女關穎再度登場，劇情講述患上阿茲海默症的紅姐（李麗珍飾）將她誤認為自己女兒，場面感人。潘藝桐將角色的倔強與無奈演繹得淋漓盡致，其露腰、熱褲配大耳環的「標配」造型，加上健康膚色及標誌性的超圓大眼，一出場即成功吸引觀眾目光，更被網民封為「貓眼美少女」。事實上，這已是潘藝桐第二部劇集作品，在處女作《家族榮耀》中，她飾演熊黛林患有自閉症的幼女，角色難度極高，當時已被讚演技有潛力，如今再演活叛逆少女，可見其可塑性極高。

潘藝桐驚人履歷曝光 13歲英國創業賺第一桶金

劇中潘藝桐要靠人接濟，但現實中的她卻是名副其實的「白富美」兼學霸！原來潘藝桐早在13歲時已遠赴英國升學，在當地就讀高中期間，已展現出驚人商業頭腦，靠著與朋友親自設計及販賣衛衣，成功賺得人生「第一桶金」，生意頭腦絕不簡單。之後她成功考入世界百大學府之一的倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）主修商業管理系，在學期間更學以致用，與同學共同開設婚禮及活動策劃公司，並親自擔任行政總裁（CEO），年紀輕輕已是公司老闆，履歷相當驚人，與劇中形象形成極大反差。

潘藝桐投資版圖廣闊 預告進軍教育界

潘藝桐的商業版圖並未因大學畢業而停止，反而愈戰愈勇。據悉，她畢業後除了投身演藝圈，更將資金投資在不同領域，當中包括開設美容院，可見她對扮靚甚有心得。早前她更曾向傳媒透露，未來有計劃進軍教育界，打算開設自己的英文教育機構，將在英國留學多年的經驗和知識傳承下去。從設計衛衣、活動策劃公司CEO，再到美容院老闆，如今更放眼教育事業，潘藝桐的商業野心和執行力，完全不像一個演藝圈新人，其「美貌與智慧並重」的形象，絕對是新一代女星的典範。

網民激讚反差萌：「真人係商業奇才！」

當潘藝桐的驚人背景曝光後，隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚她戲內戲外的巨大反差極具魅力。網民紛紛留言洗版：「完全估唔到！《守誠者》個MK妹真人竟然係CEO！」、「13歲就識自己設計衛衣賺錢，我13歲仲問緊阿媽攞零用錢」、「又靚又叻女，真係人生勝利組」、「呢啲先係真正嘅榜樣，唔係淨係識得靚」。更有網民表示對她刮目相看：「本來以為又係一個花瓶，點知原來係商業奇才，好感度大增！」、「支持佢繼續拍劇，同時都好期待佢嘅教育機構！」。

潘藝桐 守誠者 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

