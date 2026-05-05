24歲澳門護士Chiun化身火辣KOL身分曝光 「堅持做自己」引爆網民激辯

澳門一名24歲護士兼KOL近期在社交平台引起熱烈討論，她以火辣身材和直率言論走紅網絡，同時堅持護理專業工作。這位名為Chiun的年輕女性憑藉「累才是努力活著的證明」的人生態度，在傳統醫護形象與網紅身份之間找到平衡點，但她的大膽作風也引發不少爭議和討論。