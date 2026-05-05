24歲澳門護士Chiun化身火辣KOL身分曝光 「堅持做自己」引爆網民激辯
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澳門一名24歲護士兼KOL近期在社交平台引起熱烈討論，她以火辣身材和直率言論走紅網絡，同時堅持護理專業工作。這位名為Chiun的年輕女性憑藉「累才是努力活著的證明」的人生態度，在傳統醫護形象與網紅身份之間找到平衡點，但她的大膽作風也引發不少爭議和討論。
Chiun是誰？澳門理工護理系畢業生變身網紅
Chiun畢業於澳門理工大學護理學系，現職註冊護士，身高165公分的她同時活躍於社交媒體平台。她坦言曾經因為時間分配問題，在追隨興趣和堅持初心的道路上感到糾結，甚至考慮過放棄其中一樣工作。「但係我唔甘心，既然有想做嘅，咁就衝！雖然而家仲喺工作同休息之間取緊平衡，但每日都過得好開心。」她表示現在雖然忙碌，但每天都過得很充實快樂。
Chiun面對網絡攻擊堅持做自己
面對網絡上的負面聲音，Chiun曾經歷過自我懷疑的階段。她回憶曾因黑粉攻擊而質疑自己，考慮是否要改變來迎合大眾期望，但最終選擇堅持本色。「講到尾，其實黑粉都係粉，因為我成功得到佢哋嘅關注！」她以正面態度看待批評聲音，認為有時只是大家欣賞角度不同，而自己剛好不是某些人欣賞的類型。她更以「反正跟住導航走都會迷路，倒不如相信直覺，走自己嘅路」來形容自己的人生哲學。
護士專業形象引發網民激辯
作為第453號GenSWAG代表，Chiun認為這個標籤代表自信、魅力和顛覆常規的態度。「GenSWAG會做自己，唔在乎外界目光，唔需要成日突出，但要足夠獨特。」然而她在社交平台上分享的清涼照片和直白言論，經常引發關於護士專業形象的討論。部分網民質疑她身為註冊護士，言行是否過於輕佻，會否影響護理專業的莊重感。面對這些質疑，她多次強硬回擊，強調「護士下班後也是普通人」，不應被職業框架限制生活方式。
網民兩極化評價持續發酵
在Threads等社交平台上，Chiun的發言風格大膽且帶有攻擊性，經常與網友產生激烈討論。當遇到負面評論時，她不時會截圖反擊，甚至發新帖文「反公審」批評者。這種正面硬剛的作風讓她獲得「真性情」和「情緒化」兩種極端評價。支持者認為她活出了新世代的樣子，勇於表達自我，但反對者則批評她過度霸凌普通網友。她曾發文感謝酸民給她流量，直言「你們越罵我越紅」。
圖片來源：IG@ooochiun資料或影片來源：原文刊於新假期