濠玩夏水禮｜傅嘉莉朱智賢扮美人魚扭腰擺臀 大叫兼喘氣被指動作不雅惹爭議

由林盛斌（Bob）和金剛主持的TVB遊戲節目《濠玩夏水禮》，每集都邀請一班藝人到澳門體驗最新水上設施大玩濕身遊戲，昨晚（18 日）播出的一集邀請到朱智賢、劉溫馨、黃美棋、傅嘉莉、楊潮凱、黃婉恩、阮兒和陸浩明做嘉賓，然而幾位女嘉賓在玩「美人魚大戰」時，於椅子上做出扭腰擺臀的動作而被外界認為動作不雅，引起爭議。