前AV女優定居香港 親揭拒絕赴台發展兩大駭人內幕 網民反應兩極
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前AV女優濱崎真緒近年轉型為DJ並將事業重心移師香港，前日她突然在社交平台發文解釋長期拒絕赴台定居發展原因，直指當地市場競爭激烈及天災人禍頻生。她更毫不避諱地公開披露曾在當地遭遇極端薪酬待遇，此番震撼言論瞬間引爆兩地網民激烈爭論。
前女優濱崎真緒踢爆全亞洲最差待遇
濱崎真緒前日親自撰文剖白職涯規劃，坦言每次看到粉絲苦勸她前往台灣發展都會感到異常掙扎。她直言若長期留守當地會令自身專業光環及神祕感大跌，更反問為何要從日本戰場繼續廝殺到另一個白熱化市場。撇除天災恐懼以及兩岸戰爭風險，最令她卻步是當地極度殘酷薪酬條件，她直截了當地表示「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」，更犀利反擊並要求粉絲具體指出當地還有什麼能夠讓她大展拳腳空間。
當事人火速親上火線幽默化解薪酬風波
面對這番大膽言論所引發巨大爭議，這位前AV女優昨日早上火速在社交平台再度發聲撲火。她以極高情商打圓場，幽默自嘲前一晚是「吃錯誠實豆沙包」，呼籲大眾無須對其言論過度認真。為了進一步安撫粉絲情緒，她更大方表白對當地夜市文化熱愛，直呼「臭豆腐很好吃」，試圖以輕鬆態度為這場因直率發言而引起公關危機降溫，並重申短期旅遊或商演依然充滿吸引力。
昔日暗黑女神近年轉移陣地深耕香港
回顧其演藝生涯發展軌跡，她於兩年前正式宣布從成人影視產業引退，其後全面轉型向音樂界進發成為專業唱片騎師。雖然以往曾多次獲邀前往海外出席各式各樣商演活動，但她最終依然選擇將事業重心安放在香港。從她長期深耕香港市場策略可見，她對於自身品牌定位及海外市場潛力有著一套嚴謹考量，寧願保持一定神祕感也不願在高度飽和市場中與一眾後輩硬碰硬消耗人氣。
網民激烈抨擊濱崎真緒引發兩極化大戰
事件曝光後旋即在各大網絡論壇掀起腥風血雨，大批網民紛紛湧入其社交平台留言交鋒。有網民語帶譏諷地反擊指「說得好像日本沒地震似的」，更有網民引用超過800,000名外籍勞工留台數據，直斥其亞洲最低薪說法完全有違常理。不過也有另一派支持者力撐她敢言作風，留言讚賞「説話如此坦白的你實在非常適合在香港生活」。面對部分酸民惡意攻擊，她亦毫不示弱地霸氣反擊，直接向網民嗆聲指「我現在一天工資是你一年工資」。
圖片來源：FB@浜崎真緒資料或影片來源：原文刊於新假期