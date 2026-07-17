前AV女優定居香港 親揭拒絕赴台發展兩大駭人內幕 網民反應兩極

前AV女優濱崎真緒近年轉型為DJ並將事業重心移師香港，前日她突然在社交平台發文解釋長期拒絕赴台定居發展原因，直指當地市場競爭激烈及天災人禍頻生。她更毫不避諱地公開披露曾在當地遭遇極端薪酬待遇，此番震撼言論瞬間引爆兩地網民激烈爭論。