前AV女優濱崎真緒手寫信惹是非 寫簡體字被狙擊 霸氣原因獲過萬讚好！

前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）日前舉辦粉絲見面會兼生日派對，並於社交平台公開一封手寫感謝信。未料信中使用了簡體字而引發小風波，有網民湧入留言區瘋狂狙擊。她選擇直接迎戰並拋出一句霸氣言論反擊，獲得過萬讚好！