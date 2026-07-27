前AV女優濱崎真緒手寫信惹是非 寫簡體字被狙擊 霸氣原因獲過萬讚好！
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前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）日前舉辦粉絲見面會兼生日派對，並於社交平台公開一封手寫感謝信。未料信中使用了簡體字而引發小風波，有網民湧入留言區瘋狂狙擊。她選擇直接迎戰並拋出一句霸氣言論反擊，獲得過萬讚好！
濱崎真緒晒出手信寫惹繁簡字體爭議
昨日（27日）她舉辦五十人見面會與眾人近距離互動慶祝生日，活動結束後她於網上曬出一封親筆信以答謝支持者。有部分網民將焦點全數放在信件字體上，紛紛針對她使用簡體字而非繁體字一事展開猛烈抨擊。
霸氣回應反問：看盜版AV為何不嫌棄
遭到網民無情狙擊後，她隨即親自現身留言區正面交鋒。她毫不留情地發文反擊，並直接質問抨擊者：「這句送給對簡體字很有反應的人，在看盜版AV跟盜版漫畫時為什麼不去罵是簡體字？」這番言論一出立刻扭轉網絡風向，強硬姿態不僅讓酸民啞口無言，該篇貼文更迅速突破1萬個讚好。
濱崎真緒重心移至香港
自兩年前宣布從成人影視圈引退後，她成功轉型為DJ並積極拓展亞洲市場。今年五月她曾開心對外透露已順利取得香港身份證，期間一直勤學繁體中文及分享貼地港式生活。早前被問到為何不選擇前往台灣發展時，她直言不諱地表示：「台灣店家工資是我現在全亞洲最低的」
獲大馬粉絲力撐 直指語文程度超越中學生
貼文曝光後引發各地支持者湧入留言區聲援。有馬來西亞粉絲現身解釋當地教育背景：「Sorry,我是马来西亚人。我这代都以简体字为教学。但还是会看繁体字。只是不大会写。支持你」，另有網民直指看影片重點從來不是文字，並留言大讚她：「D中文寫得好清楚」、「語文程度同埋字體已經超過一半香港中學生。」
資料或影片來源：原文刊於新假期