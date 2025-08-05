灣仔學校附近驚現無頭屍 警方黑雨下尋死者頭顱

正值黑色暴雨警告下，本港驚現一宗恐怖案件。今晨灣仔嘉諾撒聖方濟各學校（小學部）對開堅尼地道，竟然出現駭人亡命命案，一具無頭屍體橫臥花槽，引發市民震驚。警方接報後迅速趕赴現場，整條道路被封鎖，現場氣氛壓抑。