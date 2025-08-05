灣仔學校附近驚現無頭屍 警方黑雨下尋死者頭顱
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正值黑色暴雨警告下，本港驚現一宗恐怖案件。今晨灣仔嘉諾撒聖方濟各學校（小學部）對開堅尼地道，竟然出現駭人亡命命案，一具無頭屍體橫臥花槽，引發市民震驚。警方接報後迅速趕赴現場，整條道路被封鎖，現場氣氛壓抑。
灣仔學校附近對開驚現無頭屍
今晨（5日）7時許，香港灣仔堅尼地道9號對開的嘉諾撒聖方濟各學校（小學部）附近，發生了一起驚悚的發現。一具無頭屍體在學校對開的花槽中被發現，現場情況令人震驚。
警方接到報告後迅速到達現場，並立即封鎖了相關區域。大批刑事探員也隨後趕到，開始了現場的調查工作。
警方發現死者身首異處，身體與頭部分離，一隻腿橫臥於嘉諾撒聖方濟各書院外面的樹下，而身軀則倒臥在馬路對面的另一棵樹下。
警方正全力尋找死者頭顱
警方用綠色帳篷覆蓋屍身，但頭顱下落不明。隨即有大批警員封鎖堅尼地道一帶，全力搜尋失蹤的頭顱，同時派員進入鄰近大廈滿峰台展開調查。
事件不僅引起了當地居民的恐慌，也讓整個社區的氣氛變得異常緊張。
目擊者指狀態恐怖
根據目擊者描述，屍體的狀態相當驚悚，現場迅速被警方封鎖，並有大量警力投入。警方在接到報告後不久，便派出大批警員和刑事探員到場，展開緊急調查。
目前，警方尚未公布更多細節，包括死者身份及死因等重要信息仍待查明。
圖片來源：地圖、截圖@now新聞台、Facebook@香港警察 Hong Kong Police資料或影片來源：原文刊於新假期