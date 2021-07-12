盛舞者｜《大叔的愛》徐㴓喬曾為火雞姐拍相集賣股 鄧月平高衩旗袍迎戰慘敗
文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖、丁可欣IG、鄧月平IG、@girlsfund2020
《盛舞者》主持錢嘉樂強調Team Work
真人騷《盛舞者》一連11集，集合全港熱愛跳舞精英的無綫全新「舞動」綜藝，主持錢嘉樂強調齊舞中心是冇個人主義及著重團隊精神。導師麥秋成、狄易達、王君馨率領的三大戰隊「TX Crew」、「Last Attack」及「Hot Flavaz」，躉船之戰總共會淘汰兩名舞者！
《盛舞者》麥秋成隊「TX Crew」先贏一仗
三隊比試舞技後，最終加入了Stepping元素、每位隊員都有份編舞的麥秋成隊「TX Crew」，以264分先贏得第一回合，並獲得評判一致好評，並獲評判大讚：「賞心悅目！非常好睇，Feel到所有人都有付出，主題Build Up得好好，有啲位令人睇到有呼吸停頓嘅感覺。」
其中方紹聰（奶仔）及陳俊堅更被點名力讚：「睇到你哋兩個嘅投入，你哋畀我睇到你哋想Draw我睇到你哋嘅力量，你哋好享受、將件事一路帶到去最好睇。」
《盛舞者》王君馨隊紅戰衣被讚
王君馨的「Hot Flavaz」則以240分排名第二，評判指失分原因與基本功不足，以及頭段舞者未夠專注，亦有評判讚王君馨隊的紅色隊服有心思及是加分部分。
《盛舞者》狄易達foul走學員
至於狄易達的「Last Attack」則以229分排名最後，達仔更因此需要Foul一名隊員出局，最終達仔忍痛選了曾子貴：「雖然佢係我第二個揀入隊嘅人，但排舞嗰日，我講咗好多次要準時…對唔住我一定要Foul你，因為呢個係態度問題。」
火雞姐16歲開始跳舞
9日晚播出的第五集，重點絕對是第二回合的Crew Battle，並會繼續講故仔。主角是話題人物火雞姐（Yanki），另外新一集亦會直擊各戰隊綵排實況，及會展現每隊面對的危機及難處。
27歲的火雞姐（丁可欣）16歲開始跳舞，為郭富城、徐小鳳和許冠傑等伴過舞，憑「火雞姐」身份在YouTube界而為人認識，17年以歌手身份出道，其後卻被爆中學時曾欺凌同學等惡行，形象插水，不知能否參加《盛舞者》翻身機會。
火雞姐苦操兩年蜜桃臀
火雞姐在相集中穿上多套喱士內衣造型做運動，當中一張僅以白色喱士胸圍及T-back成相集焦點，火雞姐大晒苦練兩年的蜜桃臀，在記招上，火雞姐自言看到自己肉肉屎忽相放在會場，令她有點怕醜：「諗番起影相嗰日，著住T-back，現場好多人圍住望住我個pat pat，其實好尷尬。」火雞姐直言為練出翹臀，花了兩年時間，佢話：「亞洲女性pat pat始終冇外國人咁翹咁堅挺，今次呢輯相係想表現曲線美，表達女性都可以又性感又有力量，亞洲人係比較保守，我想打破呢個睇法。」
火雞姐曬臀圖集
鄧月平封胸晒線條
同場的鄧月平當時全黑封胸現身，跟寫真集內一樣收起性感，在相集大玩中國風，先以超高衩旗袍露腿，卻把自己最突出的一面收埋，相比火雞姐的性感情度，明顯比下去，鄧月平話平時身材已成焦點，所以想被大家看她內在一面，鋒頭明顯被火雞姐蓋過，鄧月平就咁話：「除咗旗袍造型仲有大戲造型，其實我唔係錫身，件旗袍好高衩騷到線條出嚟，仲有化大戲妝好辛苦，用咗好多時間㗎，所以大戲演員真好專業。」