盛舞者｜《大叔的愛》徐㴓喬曾為火雞姐拍相集賣股 鄧月平高衩旗袍迎戰慘敗

《盛舞者》廿一位舞者入隊後，轉移陣地到船上，由麥秋成、王君馨和狄易達三隊正式比試，麥秋成帶領下的 「TX Crew」 先贏得第一回合，有人歡喜有人愁，同時最低分的一隊有學員被foul，而比賽女生佔少數，其中有「火雞姐」之稱的丁可欣亦是焦點之一，早年她曾與鄧月平為慈善影性感相，靚相集多名女性，當中最吸睛一定是火雞姐穿上喱士T-back大晒兩團圓渾股，而F cup鄧月平則收起上圍，穿上超高衩旗袍對撼，性感程度大跌watt，立即被比下去﹗

文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖、丁可欣IG、鄧月平IG、@girlsfund2020