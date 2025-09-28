炎明熹音樂劇｜離巢TVB後復出即擔正10場《一束光》 幕後3大猛人加持

炎明熹（Gigi）早前驚傳與TVB完約，其官方網頁資料更一度被移除，引發全城熱議！正當外界猜測其去向之際，Gigi的新動向終於曝光，她將會復出擔正演出10場香港原創音樂劇《一束光》，消息一出即震撼粉絲。究竟這次合作的幕後班底有多強勁？