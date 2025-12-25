炎明熹音樂會｜ENCORE爆喊向消防員致敬 全晚僅唱1首自己歌引關注
炎明熹自評5分因encore環節爆喊
演出結束後，炎明熹坦承對自己的表現極不滿意，以10分為滿分的標準下，她只給自己5分的評價。「對自己表現不滿意，未如理想，多謝大家接納呢個我。希望唔好畀我嚇親，係有啲窒機，望住大家有少少開心到樂極忘形。」她解釋這個低分的主要原因，是在encore環節被歌詞感動到流淚，影響了4首歌曲的完整性發揮。當晚在encore時段，螢幕打出「彼此日常的相處，無預警下突然成為回憶，會記得，仍會記得」，當她唱到《記得》一半時，情緒崩潰流下眼淚唱不下去，全場歌迷自發代她唱完，場面感人至深。
向消防員致敬因親戚從事相關工作
Gigi透露encore環節所選的歌曲和螢幕上的文字，其實是想為在大埔火災中犧牲、受傷的災民送上安慰，並特別想向消防員致敬。「我有兩位親戚都係消防員，所以對大埔火災悲劇身同感受。」說到這裡時，她再次忍住淚水。她表示雖然沒有認識的人在火災中受影響，但因為有親人從事消防工作，對這次悲劇特別有感觸。螢幕上的字句「想念不會區分時間場合，無論你現在何處，希望你都過得平安、幸福」及「我們總會再相遇，向前行，經過痛苦、困難」，都是她與創意總監一同構思，希望藉此為社會出一分力。
音樂會變奏從粉絲聚會變正式演出
Gigi自爆這次演出原本只是想舉行簡單的粉絲聚會，「諗住淨係同Gi炎粉玩遊戲、影吓相」，但最後卻演變成正式的音樂會規模。她笑言自己「玩死自己」，因為音樂劇《一束光──高錕的記憶》剛剛完結，本來只想輕鬆與粉絲互動，結果變成現在這樣的正式演出。整晚演出中，她以寶藍色衣服開場，一口氣唱出《風的形狀》、《風靈物語》、《百年孤寂》、《心魔》等多首翻唱作品，到第二部份更在台上極速換衫，以白色流蘇連衣裙演唱《夜闌人靜》、《我真的受傷了》等歌曲。
全晚僅唱一首自己歌曲引關注
值得注意的是，整場音樂會中Gigi只唱了一首自己的歌《還有一艘救生艙》，其餘九成都是翻唱他人作品，引起外界猜測是否與舊公司版權問題有關。對此Gigi親自解畫，表示選歌是要配合演出主題，「要配合尋找自己、迷失、多謝身邊人鼓勵及振作」的概念。當她唱出這首唯一的自己作品時，全場觀眾歡呼並跟著大合唱，場面熱烈。她也提到舞台構思是織布機概念，而並非外界以為的雪山破冰設計。
眾多圈中好友現身支持
當晚不少演藝界朋友到場支持，包括英國放假返港的姚焯菲及鍾柔美，還有前TVB Music Group總裁何麗全、歐陽震華與袁文傑夫婦等。劉德華、楊千嬅、蘇永康、Gin Lee等更送上花籃祝賀。音樂劇《一束光──高錕的記憶》的團隊成員也有來支持，Gigi笑言被他們帶壞，自爆常被取笑將「唔在乎」講成「唔着褲」，成為她的經典金句。她在台上更尋找音樂劇拍檔葉巧琳的位置，表示會加油，希望下次可以合唱，然後唱出葉巧琳的《難道我還未夠難》。
網民留言大讚真情流露
演出片段在社交平台廣泛流傳後，網民紛紛留言支持。「見到Gigi喊我都跟住喊，真係好感動」、「佢對自己要求咁高，其實已經唱得好好」、「在呢個時候仍然諗住為社會出力，真係好有心」、「雖然係翻唱歌但係唱得好有感情」、「希望佢唔好對自己咁嚴格，我哋已經好滿足」。也有網民關注她提到的版權問題，「希望可以盡快解決，想聽更多佢自己嘅歌」。