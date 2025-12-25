炎明熹音樂會｜ENCORE爆喊向消防員致敬 全晚僅唱1首自己歌引關注

平安夜當晚，炎明熹在亞洲國際博覽館舉行《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會，原本應該是歡樂的聖誕演出，卻因為大埔宏福苑火災悲劇而蒙上一層沉重色彩。這位一向對自己要求極高的「小天后」，竟然為自己當晚的表現打出僅僅合格的5分評價，背後原因令人動容。