叱咤2025｜森美再點名感謝炎明熹 兩年沒派歌仍坐觀眾席撐場真相曝光

叱咤樂壇頒獎典禮向來是樂壇盛事，但昨晚（2026年1月1日）在亞洲國際博覽館舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，森美在頒發女歌手獎項前，突然點名感謝一位坐在觀眾席的女歌手，這個溫馨舉動不僅令現場氣氛瞬間升溫。