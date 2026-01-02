叱咤2025｜森美再點名感謝炎明熹 兩年沒派歌仍坐觀眾席撐場真相曝光
森美台上特別致謝炎明熹連續兩年撐場
森美在頒獎前特別停下來，向台下的炎明熹表達謝意。他說：「我而家要頒發嘅就係女歌手嘅獎項，能夠上到台上面，攞到叱咤女歌手金銀銅獎係好難嘅，但係能夠嚟到叱咤頒獎禮又唔容易㗎喎，起碼你要派過歌、上過榜。」接著他話鋒一轉，點出了一個令人動容的情況：「有位女歌手，佢雖然第二年冇派到歌，但係佢依然喺我哋觀眾席嗰度，都嚟支持我哋嘅叱咤，我記得上年佢都係咁，連續兩年以歌迷身份欣賞叱咤，多謝你炎明熹，希望你喺2026年會坐返喺歌手席嗰度。」
鏡頭特寫炎明熹反應網民大讚畀面
當森美點名致謝時，導播立即將鏡頭對準坐在台下的炎明熹，只見她面帶微笑，神情淡定優雅。這個貼心的鏡頭安排讓網民紛紛留言大讚，有人表示「Gigi十分畀面」，亦有網民認為「商台亦都相當畀面，特地畀鏡頭炎明熹」。不少人更推測這個舉動背後的深意，估計商台之後會多播放她的歌曲，為她重返樂壇鋪路。
森美見證聲夢學員出道歷程 再次公開感謝炎明熹
作為《聲夢傳奇》的主持人，森美親眼見證了炎明熹、姚焯菲和詹天文等學員的出道歷程。有粉絲在社交平台表示：「估唔到森美會無端端cue ar gi，仲話期待來年可以係歌手席見到佢嘅身影，感動到傻」。甚至有網民發現今次已經唔係森美第一次在台上多謝炎明熹，在2021年炎明熹奪新力軍女歌手銅獎時，森美亦有在台上多謝！有網民分析：「炎明熹從出道至今就僅有一首《Little Magic》獲得叱咤十大歌曲，已經是TVB近十年整個音樂部門所有歌手除新人獎外的零的突破。」
炎明熹合約風波後自組工作室重新出發
炎明熹的缺席歌手席位背後有著一段曲折的故事。2024年因合約問題被無綫雪藏，令這位曾經的新力軍女歌手銅獎得主（2021年）和專業推介歌曲第十名得主（2023年）一度沉寂。直到2025年中終於完約後，她宣布自組工作室，決心以獨立歌手身份重新出發。這兩年來雖然沒有新歌派台，但她依然以歌迷身份出席叱咤頒獎典禮，展現了對音樂的熱愛和對行業的支持。
網民熱議盼炎明熹早日復出 預測「下年到Yumi 做觀眾」
森美的這個特別致謝環節在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言表達對炎明熹的支持。有人留言「希望Gigi可以快啲有新歌聽」，亦有粉絲表示「森美真係好貼心，記得Gigi連續兩年都有嚟」。不少網民更對炎明熹的堅持表示敬佩，認為「就算冇歌派都依然支持叱咤，呢種精神好難得」。大家都期待著她在2026年能夠重新坐回歌手席位，以全新作品重返樂壇舞台。作為同炎明熹同期的Yumi，有網民預測：「下年到Yumi 做觀眾」。