周國豐舞台劇同差27歲海兒做夫妻 因一件事對炎明熹讚不絕口

大型音樂劇《一束光-高錕的記憶》即將在11月盛大公演，昨日劇組舉行記者會，公佈了星光熠熠的演員陣容，當中炎明熹（Gigi）將飾演關鍵的「未來人」角色，而身兼策劃人的周國豐（Brian）飾演「光纖之父」高錕的父親，更要與年輕一截的海兒合演夫妻，究竟這個組合會擦出甚麼火花？