周國豐舞台劇同差27歲海兒做夫妻 因一件事對炎明熹讚不絕口

大型音樂劇《一束光-高錕的記憶》即將在11月盛大公演，昨日劇組舉行記者會，公佈了星光熠熠的演員陣容，當中炎明熹（Gigi）將飾演關鍵的「未來人」角色，而身兼策劃人的周國豐（Brian）飾演「光纖之父」高錕的父親，更要與年輕一截的海兒合演夫妻，究竟這個組合會擦出甚麼火花？

《一束光》卡士曝光 炎明熹演未來人

音樂劇《一束光-高錕的記憶》是東九文化中心的開幕重頭戲，故事以「光纖之父」高錕的成長歷程為主軸。在昨日（29日）的記者會上，製作團隊公佈了完整演員名單，除了炎明熹飾演穿梭時空的「未來人」外，主角高錕由鄭君熾擔綱，其實力派唱將葉巧琳則飾演高錕太太。最令人意想不到的，是Brian與海兒將會飾演高錕的父母，為這部劇增添了不少新鮮感和話題性。

Brian被海兒叫老公勁尷尬 直言可以做佢阿爸

在記者會上，海兒戲稱Brian為「老公」，引來全場關注。事後Brian接受東方新地的訪問時回應，坦言在劇中因時代背景關係，海兒並不會在舞台上這樣稱呼他，對於在台上的稱謂，他幽默地表示：「我覺得我似回應阿女嘅問候，實際年齡嚟講，我可以做海兒阿爸啦！」他補充，兩人在劇中的關係主要圍繞嚴父與慈父的特質，音樂上的交流則集中在流行曲部分，並不需要挑戰高難度的男高音唱腔。

與海兒再合作 《中年好聲音》為舞台劇讓路？

海兒與Brian因《中年好聲音》擔任評審而結緣，兩人在幕前表演默契，今次仲會擔任夫婦，不過《中年好聲音4》將會在11月播放，與舞台劇有時間上的衝突，而Brian亦回應：「當知道要綵排及演出時，已跟《中年好聲音》嘅製作團隊夾期，大家互相配合。」

周國豐親解參演之謎 坦言最怕同小朋友做戲

對於為何會親自參演，周國豐透露他並非經由今年4月的公開招募入組，而是由聯合監製李敏和音樂總監Johnny Yim親自邀請出演高錕父親一角。他亦坦言劇中將有與小演員合作的戲份，這讓他感到相當擔心，更直言：「呢樣都係我比較擔心，因為我個人無咩耐性，而且，我哋要幫手確保小朋友嘅安全。」看來這位新手演員除了要應付演出，還要兼顧照顧小孩子的重任。

Brian激讚炎明熹滿分 爆二人同場零交流

談及劇中炎明熹，Brian對她讚不絕口，《中年好聲音》評判上身，給予極高評價：「Gigi絕對係一個又高天份，又專業嘅artist，佢唱歌20分（滿分）。」不過，他隨即爆料，雖然Gigi飾演的「未來人」會不斷穿梭於高錕的記憶片段中，兩人會在某些場景一同出現，但實際上完全沒有對手戲，可謂同場零交流。周國豐亦補充自己的戲份不多，大約只有三至四場戲，讓觀眾更加好奇他的演出。

炎明熹 周國豐 公佈了星光熠熠的演員陣容（圖片來源：東方新地）
炎明熹 周國豐 周國豐擔任大會司儀（圖片來源：東方新地）
炎明熹 周國豐 周國豐被海兒叫老公勁尷尬（圖片來源：東方新地）
炎明熹 周國豐 直言可以做佢阿爸（圖片來源：東方新地）
炎明熹 周國豐 Brian激讚炎明熹滿分（圖片來源：東方新地）
炎明熹 周國豐 新秀出身的資深DJ周國豐將會與海兒飾演高錕父母，以夫妻檔形式演出，早在9月中周國豐曾在IG上預告參與綵排，55歲的他分享「39幾年無上過唱歌堂啦😱今日，要上四粒鐘」似乎會在今次演出開金口！（圖片來源：周國豐IG ）
炎明熹 周國豐 海兒分享當初《中年好聲音》監製邀請她擔任評審的細節。（圖片來源：YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）
炎明熹 周國豐 《中年好聲音4》評判（圖片來源：東方新地）
