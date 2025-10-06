炎明熹驚喜現身大坑舞火龍 與陸浩明同場勁尷尬
昨晚（5日）中秋傳統盛事大坑舞火龍現場星光熠熠，竟然驚喜見到炎明熹（Gigi）的身影！Gigi獲大會邀請參與其中，負責舞動LED小火龍的龍珠，但她在莊嚴的拜神儀式上似乎有點不知所措，更被擔任司儀的陸浩明稱「好熟口面」，引來全場關注。
炎明熹拜神唔識程序 面露尷尬微笑
在舞火龍正式開始前，大會安排了隆重的拜神及開光儀式，而炎明熹亦是獲邀的重要嘉賓之一。從網上流傳的影片可見，Gigi在工作人員的指導下誠心上香，但似乎對傳統儀式不太熟悉，過程中一度面露尷尬而不失禮貌的微笑，表情相當可愛。儀式過後，她便歸隊準備舞動龍珠，而她負責的並非傳統插滿香枝的火龍，而是由多盞LED燈組成的小火龍，由多位小朋友一同舞動，確保安全之餘，畫面亦同樣壯觀。
陸浩明搞氣氛
當炎明熹準備就緒時，大會總指揮「豪哥」便向現場觀眾賣關子說：「今年我有位新成員，大家覺得佢熟唔熟口面！」擔任司儀的陸浩明隨即附和：「好熟口面呀！佢唱歌好好聽㗎我記得！」陸浩明更向觀眾提供貼士，指戴著紅色帽的小火龍龍頭非常面善，但就遲遲不開估。其後，陸浩明與豪哥更先後以「炎同學」、「炎小朋友」來稱呼炎明熹，成功炒熱現場氣氛，最後更邀請她一同率領全場大嗌口號，場面非常熱鬧。
炎明熹深夜IG曬花絮 多謝大會邀請
能夠參與這項充滿歷史意義的傳統活動，炎明熹本人亦感到相當興奮。活動結束後，她在深夜時份立即更新個人社交平台的限時動態，上載了多張在現場拍攝的花絮照片，與粉絲分享喜悅。從照片中可見她投入參與活動的模樣，Gigi亦特意發文多謝大會的邀請，讓她有機會親身體驗這項非物質文化遺產的魅力，表現謙虛有禮，難怪深得大家喜愛。
網民見炎明熹現身勁驚喜 大讚貼地
炎明熹驚喜現身傳統活動，引來不少網民熱烈討論，許多在場市民都對能夠野生捕獲Gigi感到非常意外。不少網民留言大讚她親民貼地，願意參與社區盛事，「估唔到Gigi會出現，好驚喜！」、「舞火龍見到炎明熹，感覺好得意！」更有網民認為她拜神時的尷尬表情非常真實可愛，「佢拜神個樣有啲怕醜，好真實！」、「炎小朋友呢個稱呼好搞笑，但又好襯佢！」大家對她的出現都給予了正面評價。
