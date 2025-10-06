炎明熹驚喜現身大坑舞火龍 與陸浩明同場勁尷尬

昨晚（5日）中秋傳統盛事大坑舞火龍現場星光熠熠，竟然驚喜見到炎明熹（Gigi）的身影！Gigi獲大會邀請參與其中，負責舞動LED小火龍的龍珠，但她在莊嚴的拜神儀式上似乎有點不知所措，更被擔任司儀的陸浩明稱「好熟口面」，引來全場關注。