炎明熹澳門撐姜濤 爆爛Gag兼叫救命 完騷後竟遞親筆道歉信 真相曝光
炎明熹帶粽上台自封「粽經理」緊張到叫救命
昨晚在澳門銀河綜藝館舉行的姜濤世界巡迴演唱會，炎明熹以嘉賓身份驚喜現身。適逢端午節，Gigi特別準備了兩隻粽送給姜濤，笑指對方可以同粽做朋友變成「姜粽」，更自封為「粽經理」，連環爛Gag令姜濤一度不知如何答嘴。兩人其後合唱經典情歌《愛不單行》，全程保持「安全距離」。正當姜濤準備落台讓Gigi獨唱時，緊張的炎明熹竟突然大叫「救命」，直認自己「傻傻哋」，坦言雖然曾經合唱過但心情依然十分緊張，場面搞笑又尷尬。
姜濤隔空回覆炎明熹手寫道歉信稱好小事
完騷後受訪時，姜濤大爆收到Gigi的手寫道歉信。原來炎明熹在合唱過程中漏唱了一段歌詞，雖然觀眾未必察覺，但對自己要求極高的她竟然特登手寫一封信向姜濤道歉。姜濤笑著隔空回覆：「我而家正式喺度同『炎小姐』講唔緊要，好小事，但睇得出佢好認真。」他極度欣賞Gigi的聲線與舞台感，形容今次邀請對方做嘉賓是「唱過翻尋味」，未來有機會一定想推出合唱歌曲。
兩人刻意保持安全距離避免重演上次驚嚇
相比起早前兩人在《CHILL CLUB》頒獎禮上的超近距離對唱，今次姜濤刻意與炎明熹保持距離。姜濤貼心解釋：「有啲距離好啲，上次都有嚇親嘅，同埋今次表演唔啱呢個方式。」回想上次頒獎禮合作時，姜濤突然挨前令Gigi嚇到彈開，畫面在網上瘋傳成為熱話。對於兩人互稱「姜先生」與「炎小姐」的默契，姜濤表示期待未來有緣份合作：「相信有機會一定都想，希望以後睇吓有冇呢個緣份。」Gigi事後亦在社交平台留言：「多謝姜生的邀請，希望我唔會令到場面太尷尬，都補祝大家端午節安康。」
網民大讚炎明熹認真態度 手寫信有誠意
事件曝光後，不少網民對炎明熹的認真態度大表讚賞。「漏咗一段歌詞就手寫道歉信，Gigi對自己要求真係高到離譜」、「其實觀眾根本睇唔出，但佢咁認真對待每次演出真係好難得」、「兩個I人同台竟然咁多火花，好期待佢哋出合唱歌」、「姜粽呢個名真係好爛但好笑」。亦有粉絲留意到兩人刻意保持距離的細節，笑言「上次嚇親嘅陰影面積好大」，期待兩位新生代歌手未來有更多合作機會。