炎明熹澳門撐姜濤 爆爛Gag兼叫救命 完騷後竟遞親筆道歉信 真相曝光

炎明熹（Gigi）昨晚 (19/6) 擔任姜濤澳門演唱會《“LAVA”LIVE TOUR 2026 – MACAU》嘉賓，帶住兩隻粽上台狂講爛Gag，更在合唱期間緊張到大叫「救命」，結果演出後竟然親手寫信向姜濤道歉，原因令人意想不到。