炎明熹長裙look華麗登場！氣質昇華獲讚似「花露水小姐」本尊4字回應！
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炎明熹今日凌晨於社交平台上載一輯全新寫真照，身穿紫灰色層層花瓣質感長裙，造型華麗帶仙氣，豈料照片曝光後即被網友「玩壞」，二次創作將她變成經典日用品包裝上的代言人，連炎明熹本人都忍不住親自轉發。
炎明熹紫灰色花瓣長裙散發復古成熟感
從炎明熹上載的照片可見，她以一襲紫灰色長裙亮相，裙身層層疊疊如花瓣般綻放，立體剪裁極具視覺衝擊力。照片中她或倚或坐，長髮整齊披落，配上精緻妝容，神情沉靜而優雅。背景以暖色木紋和柔和燈光襯托，營造出復古氛圍，令整體畫面充滿質感，完全展現出她告別少女時期後愈趨成熟的一面。
炎明熹親自轉發惡搞圖 大方回應「感謝投稿」
面對網友的二次創作，炎明熹非但沒有生氣，反而主動在社交平台分享該惡搞作品，並留言：「花露水？感謝投稿。」短短幾個字盡顯她的幽默感和大方態度，完全沒有偶像包袱，親民反應令不少粉絲大讚她EQ高。
炎明熹離巢後形象百變 不斷突破自我
炎明熹自離巢TVB後自組工作室，又加盟大型唱片公司，無論音樂路線還是個人形象都積極求變。早前她曾以黑色西裝超短裙造型大晒纖腰美腿，被網民讚「真的長大了」；今次則走華麗仙氣路線，證明她駕馭不同風格的能力愈來愈強。
資料或影片來源：原文刊於新假期