炎明熹拍片預告即將復出 玩你問我答大爆迷戀對象特徵
炎明熹拍片爆預告即將復出
炎明熹近期透過後援會的YouTube頻道分享近況，除咗透露自己正在學習樂器及作曲外，更預告即將服出：「唔知大家有冇掛住我啦，咁我都有少少掛住大家，我諗我哋應該就嚟可以見面，然後我哋大家一齊，一齊去努力加油。」Gigi嘅預告更令唔少fans直言超期待：「好期待呢一日可以快快來臨」、「重點：就嚟可以見面」、「最後一句很明顯暗示，很快可以和歌迷見面！」
炎明熹自爆迷戀對象特徵
炎明熹除咗在片中預告即將復出之外，亦連環解答多條提問，當中更有大方透露自己嘅擇偶條件，兼自爆近期迷戀對象嘅特徵：「我最近鍾意咗一個偶像，佢唔喺香港㗎，但係佢好似即將嚟香港開演唱會」。Gigi隨後再透露更多線索被fans去估：「係一位男性嚟嘅，佢頭髮長長哋嘅」，更大讚對方能歌善舞，而且身形亦十分fit。
激罕床照「大解放」 搞笑形象吸睛
炎明熹日前在社交平台激罕曬出一張床照與粉絲作分享，照片中可見她身穿一件粉色系連身衫飛身撲上床，實行「大解放」，完全不顧形象放飛自我，相當搞笑。這一搞怪舉動不僅展現了她活潑的一面，也讓粉絲感受到她久違的親切感。網友紛紛留言讚她「真性情」，更有人笑言這是大解放後的「全新Gigi」。
炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司！被飛出《新聞女王2》 取代者係呢位聲夢歌手？
近日隨著TVB下半即將播出的《新聞女王2》開始宣傳，許多人都想起Gigi炎明熹為第一季《新聞女王》演唱的片尾曲《Crystal Clear》，不過網民發現今次續集歌曲不變，但演唱者已經換人！
炎明熹 冇得唱《新聞女王2》片尾曲
2023年11月，Gigi為TVB台慶劇《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》，該曲為她首支全英文原創單曲，曾奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳電視歌曲」獎，在YouTube更有逾200萬播放次數。
在早前的年中節目巡禮中，TVB播放了《新聞女王2》宣傳片，《Crystal Clear》的旋律再次出現，不過這次不是由Gigi演唱，而是由一位尚未公開身份的女歌手獻聲，她的歌聲被網民指與《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）頗為相似。
炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司
近日就有網台爆料，指Gigi已與一家內地娛樂公司簽訂了一份新合約，這份合約提供了三項無條件的優惠，包括：無綜藝綁定，專注於音樂發展，可拒絕參與劇集或綜藝節目；無版權壟斷，歌曲版權歸藝人所有，並允許發行國語或英語版本的歌曲；無地域限制，主力進軍內地及東南亞市場，並提供千萬級的唱片製作預算。
新專輯傳有李克勤擔任唱片監製
據該網台所指，Gigi的新專輯主題為「鳳凰涅槃」，將由李克勤擔任唱片監製，陳少琪和周耀輝將親筆填詞，而格林美歌手John Legend的團隊將負責音樂製作。
炎明熹演藝事業停擺逾半年回歸無期
現年20歲的Gigi於理工大學就讀時裝設計，由去年6月開始，已傳出她因拒絕續約而被TVB雪藏，自那以後便一直處於無工作狀態，早前她忽然情緒失控爆喊，更令粉絲擔心。