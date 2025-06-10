炎明熹拍片預告即將復出 玩你問我答大爆迷戀對象特徵

20歲炎明熹（Gigi）憑《聲夢傳奇》火速爆紅，隨後更獲TVB力捧，發展大拋離同屆選手。不過去年炎明熹就因續約問題而幾乎絕跡幕前，令唔少fans都超擔心炎明熹接下來嘅演藝事業路。不過近期炎明熹就拍片預告即將復出，令大家十分期待！