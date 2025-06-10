炎明熹拍片預告即將復出 玩你問我答大爆迷戀對象特徵

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20歲炎明熹（Gigi）憑《聲夢傳奇》火速爆紅，隨後更獲TVB力捧，發展大拋離同屆選手。不過去年炎明熹就因續約問題而幾乎絕跡幕前，令唔少fans都超擔心炎明熹接下來嘅演藝事業路。不過近期炎明熹就拍片預告即將復出，令大家十分期待！

炎明熹拍片爆預告即將復出

炎明熹近期透過後援會的YouTube頻道分享近況，除咗透露自己正在學習樂器及作曲外，更預告即將服出：「唔知大家有冇掛住我啦，咁我都有少少掛住大家，我諗我哋應該就嚟可以見面，然後我哋大家一齊，一齊去努力加油。」Gigi嘅預告更令唔少fans直言超期待：「好期待呢一日可以快快來臨」、「重點：就嚟可以見面」、「最後一句很明顯暗示，很快可以和歌迷見面！」

炎明熹 復出 炎明熹近日拍片分享近況。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹近日拍片分享近況。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹 復出 炎明熹在片中表示自己十分掛念一眾fans。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹在片中表示自己十分掛念一眾fans。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹 復出 炎明熹更預告自己即將復出，令fans直言十分期待！（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹更預告自己即將復出，令fans直言十分期待！（圖片來源：youtube@明Gi台）

炎明熹自爆迷戀對象特徵

炎明熹除咗在片中預告即將復出之外，亦連環解答多條提問，當中更有大方透露自己嘅擇偶條件，兼自爆近期迷戀對象嘅特徵：「我最近鍾意咗一個偶像，佢唔喺香港㗎，但係佢好似即將嚟香港開演唱會」。Gigi隨後再透露更多線索被fans去估：「係一位男性嚟嘅，佢頭髮長長哋嘅」，更大讚對方能歌善舞，而且身形亦十分fit。

炎明熹 復出 炎明熹在片中仲大玩你問我答，兼自爆近期迷戀嘅偶像。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹在片中仲大玩你問我答，兼自爆近期迷戀嘅偶像。（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹 復出 （圖片來源：youtube@明Gi台）
（圖片來源：youtube@明Gi台）
炎明熹 復出 （圖片來源：youtube@明Gi台）
（圖片來源：youtube@明Gi台）

激罕床照「大解放」 搞笑形象吸睛

炎明熹日前在社交平台激罕曬出一張床照與粉絲作分享，照片中可見她身穿一件粉色系連身衫飛身撲上床，實行「大解放」，完全不顧形象放飛自我，相當搞笑。這一搞怪舉動不僅展現了她活潑的一面，也讓粉絲感受到她久違的親切感。網友紛紛留言讚她「真性情」，更有人笑言這是大解放後的「全新Gigi」。

炎明熹 復出 （圖片來源：ig@yininghay）
（圖片來源：ig@yininghay）
炎明熹 復出 炎明熹自傳出與TVB在續約上有問題後，就突然被雪藏足成年。（圖片來源：ig@yiminghay）
炎明熹自傳出與TVB在續約上有問題後，就突然被雪藏足成年。（圖片來源：ig@yiminghay）

炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司！被飛出《新聞女王2》 取代者係呢位聲夢歌手？

近日隨著TVB下半即將播出的《新聞女王2》開始宣傳，許多人都想起Gigi炎明熹為第一季《新聞女王》演唱的片尾曲《Crystal Clear》，不過網民發現今次續集歌曲不變，但演唱者已經換人！

炎明熹 冇得唱《新聞女王2》片尾曲

2023年11月，Gigi為TVB台慶劇《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》，該曲為她首支全英文原創單曲，曾奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳電視歌曲」獎，在YouTube更有逾200萬播放次數。

在早前的年中節目巡禮中，TVB播放了《新聞女王2》宣傳片，《Crystal Clear》的旋律再次出現，不過這次不是由Gigi演唱，而是由一位尚未公開身份的女歌手獻聲，她的歌聲被網民指與《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）頗為相似。

炎明熹 復出 Gigi曾在後樓梯清唱《Crystal Clear》，影片獲TVB轉載。（圖片來源：TVB）
Gigi曾在後樓梯清唱《Crystal Clear》，影片獲TVB轉載。（圖片來源：TVB）
炎明熹 復出 《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
炎明熹 復出 不過將在今年下半年播出的《新聞女王2》，繼續沿用《Crystal Clear》，演唱者卻疑改由27歲Janees黃洛妍取代。（圖片來源：IG@janees_official）
不過將在今年下半年播出的《新聞女王2》，繼續沿用《Crystal Clear》，演唱者卻疑改由27歲Janees黃洛妍取代。（圖片來源：IG@janees_official）

炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司

近日就有網台爆料，指Gigi已與一家內地娛樂公司簽訂了一份新合約，這份合約提供了三項無條件的優惠，包括：無綜藝綁定，專注於音樂發展，可拒絕參與劇集或綜藝節目；無版權壟斷，歌曲版權歸藝人所有，並允許發行國語或英語版本的歌曲；無地域限制，主力進軍內地及東南亞市場，並提供千萬級的唱片製作預算。

炎明熹 復出 已近一年冇工開嘅Gigi，早前帶領她的粉絲「Gi炎粉」一起到狗場做義工，親自落手落腳照顧狗隻。（圖片來源：IG@yiminghay）
已近一年冇工開嘅Gigi，早前帶領她的粉絲「Gi炎粉」一起到狗場做義工，親自落手落腳照顧狗隻。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 日前Gigi更分享旅遊照，原來她飛到去日本旅行散心。（圖片來源：IG@yiminghay）
日前Gigi更分享旅遊照，原來她飛到去日本旅行散心。（圖片來源：IG@yiminghay）

新專輯傳有李克勤擔任唱片監製

據該網台所指，Gigi的新專輯主題為「鳳凰涅槃」，將由李克勤擔任唱片監製，陳少琪和周耀輝將親筆填詞，而格林美歌手John Legend的團隊將負責音樂製作。

炎明熹 復出 Gigi自去年6月已開始傳出因合約問題而遭「雪藏」。（圖片來源：IG@yiminghay）
Gigi自去年6月已開始傳出因合約問題而遭「雪藏」。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 有網台指出炎明熹已轉投內地公司，更將推出製作陣容豪華的新專輯。（圖片來源：YouTube）
有網台指出炎明熹已轉投內地公司，更將推出製作陣容豪華的新專輯。（圖片來源：YouTube）

炎明熹演藝事業停擺逾半年回歸無期

現年20歲的Gigi於理工大學就讀時裝設計，由去年6月開始，已傳出她因拒絕續約而被TVB雪藏，自那以後便一直處於無工作狀態，早前她忽然情緒失控爆喊，更令粉絲擔心。

炎明熹 復出 上月生日的炎明熹，去年曾獲安排與fansclub齊齊慶祝生日，不過今年就未有任何安排，令唔少fans都十分心痛佢嘅待遇180度大轉變。（圖片來源：IG@yiminghay_fansclub）
上月生日的炎明熹，去年曾獲安排與fansclub齊齊慶祝生日，不過今年就未有任何安排，令唔少fans都十分心痛佢嘅待遇180度大轉變。（圖片來源：IG@yiminghay_fansclub）
炎明熹 復出 炎明熹現在就讀理工大學時裝科。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹現在就讀理工大學時裝科。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 Gigi自2021年參加《聲夢傳奇》奪冠入行，曾被封為「樂壇小天后」。（圖片來源：IG@yiminghay）
Gigi自2021年參加《聲夢傳奇》奪冠入行，曾被封為「樂壇小天后」。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 已近一年冇工開，粉絲都好擔心Gigi嘅狀態。（圖片來源：IG@yiminghay）
已近一年冇工開，粉絲都好擔心Gigi嘅狀態。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 （圖片來源：IG@yiminghay）
（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 復出 （圖片來源：IG@yiminghay）
（圖片來源：IG@yiminghay）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@明Gi台、ig@yiminghay資料或影片來源：原文刊於新假期

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