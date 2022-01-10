炎明熹見證恩師出嫁 高晨維穿嫁衣自駕開篷車趕往註冊
炎明熹（GiGi）去年成為《聲夢傳奇》三料冠軍，台下喊得更比炎明熹更厲害的是其歌唱老師高晨維（Cleo），原名王佳恩的GiGi，藝名炎明熹都是高晨維搵相士改﹗炎明熹正式進軍樂壇，即獲得新人獎項，高晨維自言花了兩年時間去為愛徒鋪路﹗愛徒成功出道，恩師高晨維亦進入人生另一階段，在社交網宣布結婚，愛徒炎明熹及冼靖峰見證恩師的重要時刻！
文：東方新地｜圖：[email protected]_ko
炎明熹老師高晨維日前在社交網報喜，與同為歌唱老師及星格流行音樂學院創辦人Nic結婚，高晨維貼出中國傳統上頭儀式的用品，並寫道：「係呀，我嫁喇﹗」﹗
炎明熹老師高晨維日前在社交網報喜，與同為歌唱老師及星格流行音樂學院創辦人Nic結婚，高晨維貼出中國傳統上頭儀式的用品，並寫道：「係呀，我嫁喇﹗」﹗
炎明熹老師高晨維首度開live宣布嫁人
結婚當日，高晨維在IG開直播，她穿上中式裙褂，戴上龍鳳鈪及金耳環、金豬牌，正在駕駛開篷車前往註冊。高晨維直播中笑指自己：「終於嫁得出，仲有少少未係好適應，適應緊﹗」而夫婿則坐在副駕笑言想高歌一曲，但剛好要入隧道﹗
炎明熹 冼靖峰到賀
高晨維出嫁，愛徒炎明熹及冼靖峰（Archie）都有出席見證恩師幸福時刻，而炎明熹當晚要出席電視城舉行的《仁濟》晚會，只能匆匆到賀便離開，炎明熹接受傳媒訪問時指老師對她重要，好開心可以見證老師的重要時刻，炎明熹表示還未送禮，但已準備了，但為了驚喜不便透露﹗