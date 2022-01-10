c89ab304-65f5-4b07-8c47-2458264a5d03

炎明熹見證恩師出嫁 高晨維穿嫁衣自駕開篷車趕往註冊

最新娛聞
撰文：東方新地

炎明熹（GiGi）去年成為《聲夢傳奇》三料冠軍，台下喊得更比炎明熹更厲害的是其歌唱老師高晨維（Cleo），原名王佳恩的GiGi，藝名炎明熹都是高晨維搵相士改﹗炎明熹正式進軍樂壇，即獲得新人獎項，高晨維自言花了兩年時間去為愛徒鋪路﹗愛徒成功出道，恩師高晨維亦進入人生另一階段，在社交網宣布結婚，愛徒炎明熹及冼靖峰見證恩師的重要時刻！

文：東方新地｜圖：[email protected]_ko
炎明熹老師高晨維日前在社交網報喜，與同為歌唱老師及星格流行音樂學院創辦人Nic結婚，高晨維貼出中國傳統上頭儀式的用品，並寫道：「係呀，我嫁喇﹗」﹗

（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
炎明熹及冼靖峰都是跟高晨維學唱歌，眼見兩位愛徒正式加入樂壇，高晨維都感到好恩惠﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
日前身穿紅色睡衣的高晨維在社交網宣布嫁人﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
高晨維準備中國傳統的上頭儀式﹗（圖片來源：[email protected]_ko）

炎明熹老師高晨維首度開live宣布嫁人

結婚當日，高晨維在IG開直播，她穿上中式裙褂，戴上龍鳳鈪及金耳環、金豬牌，正在駕駛開篷車前往註冊。高晨維直播中笑指自己：「終於嫁得出，仲有少少未係好適應，適應緊﹗」而夫婿則坐在副駕笑言想高歌一曲，但剛好要入隧道﹗

（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
高晨維在直播中透露首次開live，專心開車之餘都有望吓鏡頭﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
新娘子身穿紅色裙褂，一身金器及玉戒指，親自開車去註冊，花車司機都慳番﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
新郎哥Nic亦穿上中式禮服，坐上開篷車，在公路上相當矚目﹗（圖片來源：[email protected]_ko）

炎明熹 冼靖峰到賀

高晨維出嫁，愛徒炎明熹及冼靖峰（Archie）都有出席見證恩師幸福時刻，而炎明熹當晚要出席電視城舉行的《仁濟》晚會，只能匆匆到賀便離開，炎明熹接受傳媒訪問時指老師對她重要，好開心可以見證老師的重要時刻，炎明熹表示還未送禮，但已準備了，但為了驚喜不便透露﹗

（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
之後高晨維換上婚紗﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
（圖片來源：IG@archie_sin）
高晨維及夫婿禮成後，冼靖峰及其他賓客一起撒花瓣﹗（圖片來源：[email protected]_sin）
（圖片來源：IG@archie_sin）
冼靖峰在IG分享婚禮上的情況﹗（圖片來源：[email protected]_sin）
高晨維在IG分享2018年安排炎明熹到錄音室，並寫道：「三年前開始每年帶Gigi去專業錄音室錄音，將咁多年黎嘅專業錄音技巧傳授俾佢，以及等佢學習適應錄音環境及壓力，努力學習認識自己的聲音，發掘更多更多可能性等～ 三年後陪住Gigi又踏入錄音室，正式灌錄自己新歌。16歲的年華，不遲也不早，我地話呀，走到現在，每一步都係賺左，好好享受就是！」 （圖片來源：IG@cleopatra_ko）
高晨維在IG分享2018年安排炎明熹到錄音室，並寫道：「三年前開始每年帶Gigi去專業錄音室錄音，將咁多年黎嘅專業錄音技巧傳授俾佢，以及等佢學習適應錄音環境及壓力，努力學習認識自己的聲音，發掘更多更多可能性等～ 三年後陪住Gigi又踏入錄音室，正式灌錄自己新歌。16歲的年華，不遲也不早，我地話呀，走到現在，每一步都係賺左，好好享受就是！」 （圖片來源：[email protected]_ko）
炎明熹和高晨維感情深厚﹗（圖片來源：IG@cleopatra_ko））
炎明熹和高晨維感情深厚﹗（圖片來源：[email protected]_ko））

炎明熹猛料老師高晨維栽培攞獎之路 為愛徒籌備兩年做一件事

讀者留言

熱門文章

 