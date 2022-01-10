炎明熹見證恩師出嫁 高晨維穿嫁衣自駕開篷車趕往註冊

炎明熹（GiGi）去年成為《聲夢傳奇》三料冠軍，台下喊得更比炎明熹更厲害的是其歌唱老師高晨維（Cleo），原名王佳恩的GiGi，藝名炎明熹都是高晨維搵相士改﹗炎明熹正式進軍樂壇，即獲得新人獎項，高晨維自言花了兩年時間去為愛徒鋪路﹗愛徒成功出道，恩師高晨維亦進入人生另一階段，在社交網宣布結婚，愛徒炎明熹及冼靖峰見證恩師的重要時刻！