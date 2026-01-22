炎明熹現身商台903森美節目自爆如廁癖好 廁所1細節令心情錯亂
20歲炎明熹加盟Sony Music後首度接受商台訪問，本以為會分享音樂路上的新計劃，豈料這位「外星人」歌手竟然大爆自己的如廁癖好，更透露廁所地板紋路會影響她的心情狀態。森美、Elsie及阿正聽到她的奇特分享後即場捧腹大笑，網民亦被她的率真性格逗樂，直言「睇炎明熹訪問真係俾佢笑死，傻氣滿滿但對答又大方得體」。
炎明熹嫌新公司廁所太凍影響心情
在商業電台903《Bad Girl 大過佬》節目中，森美問到炎明熹與新公司Sony Music的磨合進度時，她表示公司同事很友善，環境也很漂亮，但隨即話鋒一轉投訴廁所很凍。當被問到為何廁所會是重點時，炎明熹毫不避諱地解釋：「廁所真係好重要，因為我好鍾意踎厠所，個廁所啲紋路如果太花，我會覺得好似靜脈曲張。」她更指地板的紋路會令她「心情錯亂」，這番獨特見解令各主持即場爆笑。
森美大讚炎明熹適合做偏門事業
談到未來計劃時，炎明熹再次展現其「外星人」本色，表示有一個遠大理想：「之後有機會、有能力嘅話，我會想開個農場。」主持人阿正打趣問她是否開音樂農莊，這個提議即令炎明熹有所啟發，對「音樂」和「農場」的結合充滿興趣。森美聽後直言炎明熹很適合做一些較「偏門」的事，但讚她在台上唱歌時感情又很豐富，希望她能在生活中實現更大的夢想。
炎明熹告別鄰家少女形象獲好評
自從今年1月加盟Sony Music大中華區後，炎明熹決心告別昔日的鄰家少女感覺，以全新形象示人，成為台灣天王蕭敬騰的師妹。她的新歌《風旅》反響不俗，成績亮眼，雖然造型改變，但性格依然保持可愛率真的一面。在香港、內地及台灣的發展策略下，炎明熹正朝著更廣闊的音樂市場進發。
網民大讚炎明熹率真可愛
訪問播出後，網民紛紛被炎明熹的幽默對答逗樂。有網民留言表示「對答幽默搞笑，整個節目輕鬆，聽到都覺得開心」，亦有粉絲大讚「Gigi在訪問中帶給我們很多歡樂，她很幽默，我們笑了一整天！Gigi總是很誠實和坦率，這就是我們愛她和支持她的原因！」另外有網民希望聽到更多校園生活分享，想知道她如何平衡工作與學業。
