炎明熹現身商台903森美節目自爆如廁癖好 廁所1細節令心情錯亂

20歲炎明熹加盟Sony Music後首度接受商台訪問，本以為會分享音樂路上的新計劃，豈料這位「外星人」歌手竟然大爆自己的如廁癖好，更透露廁所地板紋路會影響她的心情狀態。森美、Elsie及阿正聽到她的奇特分享後即場捧腹大笑，網民亦被她的率真性格逗樂，直言「睇炎明熹訪問真係俾佢笑死，傻氣滿滿但對答又大方得體」。