炎明熹與「新朋友」朝夕相對 一句話暗示北上工作密度驚人
炎明熹社交平台分享高鐵日常超有共鳴
Gigi近日在社交網一口氣分享多張生活照，配文充滿她一貫的鬼馬風格。她寫道「做嘢做耐咗記得望向窗外嘅綠色邁向健康人生」，又自嘲「我個腦長期loading緊」，更透露用錫紙摺了一隻錫鶴，「隨機抽取咗一名幸運同事擁有佢、保護佢」。最引人注目的是她坦言「呢個月同高鐵做咗朋友」，配上高鐵座位的照片，反映她頻繁往返內地工作的忙碌狀態。她又搞笑自爆「我返咗嚟香港，又唔記得帶返件衫走，次次都漏低一樣嘢」，這種四圍飛出差的共鳴感令粉絲大感親切。
《歌手2026》聯名賽與周興哲合唱獲觀眾激讚
年僅21歲的炎明熹年紀輕輕早已獲內地垂青，今年6月初她登上《歌手2026》第三期直播舞台，當期節目首次採用雙人合唱模式，Gigi與台灣歌手周興哲搭檔演繹《顏色》，以各色意象描摹親情，傳達「愛不是要我們變成同一種顏色」的訊息。她溫暖通透的嗓音與周興哲細膩的唱腔互相襯托，觀眾即時留言大讚「女生特別會唱」、「gigi唱歌真的好好聽嗓音太好聽了」。雖然兩人最終分數落入危險區，但Gigi的實力已獲內地觀眾廣泛認可。
炎明熹加盟Sony Music後積極開拓內地市場
自2021年參加《聲夢傳奇》奪得3料冠軍後，炎明熹憑藉在《聲生不息》的出色表現迅速在內地打響名堂。完約離開無綫後，她與Sony Music大中華合作，致力開拓更廣闊的音樂版圖。除了《歌手2026》的亮眼演出外，她早前亦獲邀參與內地草莓音樂節，與楊千嬅、側田等香港歌手同場演出，雖然音樂節已因不可預見原因取消，但足證內地市場對Gigi這位年輕歌手的重視程度。從高鐵變成「朋友」的頻率來看，Gigi的北上行程只會愈來愈密。
網民力撐炎明熹係新生代最強女歌手
粉絲和網民對炎明熹近期的發展勢頭相當雀躍。在《歌手2026》播出後，不少網民留言稱「炎明熹無可否認是新生代最強的女歌手」、「炎明熹更像是該留在歌手的人」，對她的唱功給予極高評價。看到她頻繁北上工作的動態，歌迷亦紛紛留言支持，有人笑言「Gigi搭高鐵搭到可以做代言」，亦有粉絲表示「睇到佢咁忙碌但又咁開心，真係替佢高興」，期待她在內地帶來更多精彩演出。