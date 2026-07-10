炎明熹與「新朋友」朝夕相對 一句話暗示北上工作密度驚人

炎明熹（Gigi）近日在社交平台出Post自爆「呢個月同高鐵做咗朋友」，短短一句話已暗示北上工作密密接，內地邀約不斷。回顧她近月先後登上《歌手2026》舞台與周興哲合唱驚艷全場，又獲內地音樂節力邀演出，這位香港新生代歌手在內地市場的人氣正以肉眼可見的速度攀升。