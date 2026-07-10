炎明熹與「新朋友」朝夕相對 一句話暗示北上工作密度驚人

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炎明熹（Gigi）近日在社交平台出Post自爆「呢個月同高鐵做咗朋友」，短短一句話已暗示北上工作密密接，內地邀約不斷。回顧她近月先後登上《歌手2026》舞台與周興哲合唱驚艷全場，又獲內地音樂節力邀演出，這位香港新生代歌手在內地市場的人氣正以肉眼可見的速度攀升。

炎明熹社交平台分享高鐵日常超有共鳴

Gigi近日在社交網一口氣分享多張生活照，配文充滿她一貫的鬼馬風格。她寫道「做嘢做耐咗記得望向窗外嘅綠色邁向健康人生」，又自嘲「我個腦長期loading緊」，更透露用錫紙摺了一隻錫鶴，「隨機抽取咗一名幸運同事擁有佢、保護佢」。最引人注目的是她坦言「呢個月同高鐵做咗朋友」，配上高鐵座位的照片，反映她頻繁往返內地工作的忙碌狀態。她又搞笑自爆「我返咗嚟香港，又唔記得帶返件衫走，次次都漏低一樣嘢」，這種四圍飛出差的共鳴感令粉絲大感親切。

《歌手2026》聯名賽與周興哲合唱獲觀眾激讚

年僅21歲的炎明熹年紀輕輕早已獲內地垂青，今年6月初她登上《歌手2026》第三期直播舞台，當期節目首次採用雙人合唱模式，Gigi與台灣歌手周興哲搭檔演繹《顏色》，以各色意象描摹親情，傳達「愛不是要我們變成同一種顏色」的訊息。她溫暖通透的嗓音與周興哲細膩的唱腔互相襯托，觀眾即時留言大讚「女生特別會唱」、「gigi唱歌真的好好聽嗓音太好聽了」。雖然兩人最終分數落入危險區，但Gigi的實力已獲內地觀眾廣泛認可。

炎明熹加盟Sony Music後積極開拓內地市場

自2021年參加《聲夢傳奇》奪得3料冠軍後，炎明熹憑藉在《聲生不息》的出色表現迅速在內地打響名堂。完約離開無綫後，她與Sony Music大中華合作，致力開拓更廣闊的音樂版圖。除了《歌手2026》的亮眼演出外，她早前亦獲邀參與內地草莓音樂節，與楊千嬅、側田等香港歌手同場演出，雖然音樂節已因不可預見原因取消，但足證內地市場對Gigi這位年輕歌手的重視程度。從高鐵變成「朋友」的頻率來看，Gigi的北上行程只會愈來愈密。

網民力撐炎明熹係新生代最強女歌手

粉絲和網民對炎明熹近期的發展勢頭相當雀躍。在《歌手2026》播出後，不少網民留言稱「炎明熹無可否認是新生代最強的女歌手」、「炎明熹更像是該留在歌手的人」，對她的唱功給予極高評價。看到她頻繁北上工作的動態，歌迷亦紛紛留言支持，有人笑言「Gigi搭高鐵搭到可以做代言」，亦有粉絲表示「睇到佢咁忙碌但又咁開心，真係替佢高興」，期待她在內地帶來更多精彩演出。

炎明熹 歌手2026 「工作久了記得望向窗外的綠色」Gigi教路，大家工作辛苦也要記得放鬆一下喔！（圖片來源：炎明熹IG）
「工作久了記得望向窗外的綠色」Gigi教路，大家工作辛苦也要記得放鬆一下喔！（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 「每次回香港都會遺漏東西」Gigi完美演繹上班族出差的真實寫照！（圖片來源：炎明熹IG）
「每次回香港都會遺漏東西」Gigi完美演繹上班族出差的真實寫照！（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 Gigi捕捉與貓貓鬼馬合照。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi捕捉與貓貓鬼馬合照。（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 唔知大家有冇發現我對鞋有隻錶？（圖片來源：炎明熹IG）
唔知大家有冇發現我對鞋有隻錶？（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 腦袋長期Loading... 還懂得用錫紙摺紙鶴送給同事？Gigi真的太可愛了！（圖片來源：炎明熹IG）
腦袋長期Loading… 還懂得用錫紙摺紙鶴送給同事？Gigi真的太可愛了！（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 「我真係發誓我幫佢拗緊下巴，佢亦都好舒服唔肯走，我絕對唔係虐待貓貓！」（圖片來源：炎明熹IG）
「我真係發誓我幫佢拗緊下巴，佢亦都好舒服唔肯走，我絕對唔係虐待貓貓！」（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 離開TVB加盟Sony Music後，Gigi的音樂版圖越擴越大。（圖片來源：炎明熹IG）
離開TVB加盟Sony Music後，Gigi的音樂版圖越擴越大。（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 Gigi搞笑自爆「我返咗嚟香港，又唔記得帶返件衫走，次次都漏低一樣嘢！」（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi搞笑自爆「我返咗嚟香港，又唔記得帶返件衫走，次次都漏低一樣嘢！」（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 看到Gigi這麼忙碌卻又如此充實，粉絲們都戥她開心！（圖片來源：炎明熹IG）
看到Gigi這麼忙碌卻又如此充實，粉絲們都戥她開心！（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 Gigi的表現贏盡內地觀眾的心！（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi的表現贏盡內地觀眾的心！（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 炎明熹在《歌手2026》與周興哲合作演繹《顏色》。（圖片來源：芒果TV）
炎明熹在《歌手2026》與周興哲合作演繹《顏色》。（圖片來源：芒果TV）
炎明熹 歌手2026 炎明熹以嘉賓身份驚喜現身撐姜濤澳門騷。（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹以嘉賓身份驚喜現身撐姜濤澳門騷。（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 歌手2026 炎明熹今年1月現身汕頭為昔日《聲夢傳奇》導師衛蘭的個人演唱會擔任嘉賓。（圖片來源：小紅書@啵啵珍珠奶茶（卫兰巡演版））
炎明熹今年1月現身汕頭為昔日《聲夢傳奇》導師衛蘭的個人演唱會擔任嘉賓。（圖片來源：小紅書@啵啵珍珠奶茶（卫兰巡演版））

圖片來源：炎明熹IG、芒果TV資料或影片來源：原文刊於新假期

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