炎明熹驚喜官宣參戰《歌手2026》！會合王菲愛女竇靖童？網民坐等世紀名場面

炎明熹正式官宣以助演嘉賓身份登上《歌手2026》第三期聯名賽舞台，消息一出即引爆社交平台討論。這位年初剛加盟Sony Music的港樂新世代代表，將於本週五晚上7時半現場直播中亮相，而她將與哪位線上歌手聯名出戰至今仍是謎。