炎明熹驚喜官宣參戰《歌手2026》！會合王菲愛女竇靖童？網民坐等世紀名場面
炎明熹微博親自官宣確認登上《歌手2026》舞台
《歌手2026》節目組今日公佈第三期聯名賽最後一波助演嘉賓名單，炎明熹與加拿大新生代創作歌手Lauren Spencer Smith雙雙入列。炎明熹隨即在微博發文證實消息，寫道：「我來了，想知道我將和哪位歌手聯名出賽，本周五19:30鎖定湖南衛視、芒果TV，歌手2026現場直播不見不散！」帖文發出短短數小時已獲大量轉發，粉絲紛紛湧入留言區表達興奮之情。
節目組形容港樂新聲靈氣盛裝將帶來全新火花
節目官方在宣傳文案中以「港樂新聲，靈氣盛裝」形容炎明熹，指她對抒情敘事、勁歌快曲、國風港樂等多元曲風皆能完美駕馭。官方特別提到她在《聲生不息·港樂季》中憑一首《蜚蜚》火遍全網，其後《Crystal Clear》等作品口碑與熱度雙豐收，兼具港樂底蘊與新生代表達。作為助演嘉賓，炎明熹需要與線上歌手同台合唱，在全開麥現場直播的高壓模式下，既要展現個人實力又不能喧賓奪主，尺度拿捏極為考驗功力。
炎明熹從合約風波到加盟Sony再征內地舞台
炎明熹2024年曾因合約問題一度沉寂，直至2025年中完約後自組工作室，其後正式加盟Sony Music大中華區，成為中港台三地共同簽約藝人。今年她動作頻頻，先是首次亮相內地大型音樂節——長沙草莓音樂節，獻唱個人作品《風旅》及《Colors in the Air原色》等曲目，如今再獲《歌手2026》邀請擔任助演嘉賓，標誌著她在內地市場的佈局正全面加速。目前節目線上歌手陣容包括齊豫、胡彥斌、張碧晨、竇靖童、周興哲等實力派，加上襲榜回歸的Jessie J，炎明熹最終將與誰配對成為最大懸念。
網民熱議炎明熹實力足以單獨參賽期待週五直播
消息公佈後網民反應極為熱烈，不少人留言表示「太愛這兩位歌手了，坐等合作名場面」，亦有粉絲直言炎明熹實力絕對有資格以正式參賽歌手身份登場而非僅僅助演。有網民猜測她可能與竇靖童或周興哲合作，認為港樂元素與國語流行碰撞將擦出火花；亦有人期待她與Jessie J這類國際級歌手同台，測試她的英文歌駕馭能力。更有粉絲留言「從叱咤觀眾席到《歌手》舞台，Gigi終於被全國觀眾睇到」，週五晚直播勢必成為本週娛樂圈最受關注的焦點。