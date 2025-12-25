炎明熹音樂會｜離巢後首個唱獲劉德華容祖兒力撐 TVB視帝現身觀眾席
炎明熹（Gigi）昨晚（24日）在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》演唱會，這是她離巢TVB後首個個人演唱會，現場星光熠熠，劉德華、楊千嬅、容祖兒等天王天后級歌手紛紛送花籃祝賀，而TVB視帝歐陽震華更親自現身觀眾席支持，展現演藝界對這位年輕歌手的一致認同和鼓勵。
劉德華楊千嬅容祖兒送花籃力撐
炎明熹首個離巢後演唱會獲得圈內重量級前輩全力支持，劉德華、楊千嬅、容祖兒等殿堂級歌手都送上花籃祝賀「Good Show」、「演出成功」。《聲夢傳奇》導師Gin Lee及蘇永康同樣送花表達支持，顯示Gigi在業界的人緣和認受性。會場外更設置三個打卡位供粉絲拍照留念，為這個特別夜晚增添更多紀念價值。
TVB視帝歐陽震華現身觀眾席
最令人驚喜的是TVB視帝歐陽震華親自現身觀眾席欣賞炎明熹的演出，與日前宣佈離巢的袁文傑一同到場支持。兩位資深演員的出現，不僅展現了跨世代藝人之間的互相扶持，更象徵著演藝界對新生代歌手的傳承和祝福，為整場演唱會增添了更深層的意義。
After Class隊友低調現身支持
炎明熹的After Class隊友姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）都有低調到台下支持好姊妹。特別是Chantel在2日前剛回港，昨晚就即刻現身演唱會現場，展現了隊友之間深厚的友誼。三人雖然各自發展，但這份情誼依然堅固，成為演唱會當晚的溫馨亮點。
圖片來源：網上圖片、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期