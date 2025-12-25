炎明熹音樂會｜離巢後首個唱獲劉德華容祖兒力撐 TVB視帝現身觀眾席

炎明熹（Gigi）昨晚（24日）在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》演唱會，這是她離巢TVB後首個個人演唱會，現場星光熠熠，劉德華、楊千嬅、容祖兒等天王天后級歌手紛紛送花籃祝賀，而TVB視帝歐陽震華更親自現身觀眾席支持，展現演藝界對這位年輕歌手的一致認同和鼓勵。