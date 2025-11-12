炎明熹平安夜開個唱 解釋《風之旅》命名意義 預告歌單會有驚喜
炎明熹今日宣布將於12月24日平安夜在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 MyVoyage Goes On Live》音樂會，選擇在這個普天同慶的日子與歌迷相聚。她透露這次演唱會大部分歌曲都是未曾演唱過的作品，希望帶給觀眾耳目一新的感覺，而門票將於今日上午11時正式公開發售。
炎明熹今日11時開賣演唱會門票
炎明熹的《風之旅 MyVoyage Goes On Live》音樂會門票今日上午11時正式公開發售，歌迷可以開始準備搶飛。她選擇在亞洲國際博覽館舉行這場小型音樂會，並特意挑選平安夜這個特別日子與支持者共度佳節。炎明熹表示已經有段長時間沒有與歌迷聚會，經過深思熟慮後決定以音樂會形式與大家見面，認為這樣歌迷會最開心。
炎明熹解釋《風之旅》命名意義
談到今次演唱會命名為《風之旅》的原因，炎明熹詳細解釋背後的深層意思。她表示「因為我覺得『風』好能夠表達我個世界，『風』可以有好多唔同嘅形態，例如好多歌迷支持我，好多人對我好，我就滿心都係『暖風』啦，咁有時都會唔同狀態，會有冷風，更會打風添。」她希望透過這個概念帶出自己很多感激的事和反思，並透過音樂讓大家看到一個進化中的自己。
拍攝海報現場玩泥土芒草超興奮
為了今次演唱會，炎明熹早前進行海報拍攝工作。設計師及攝影團隊特意在現場搭建了一個人造田實景給她拍照，一到場她已經非常驚訝並馬上跳進去體驗。她興奮地說「嘩，好真。有泥土添！」當摸著芒草時更搞笑地形容「好似摸貓貓，哈哈。」整個拍攝過程她都玩得非常開心，展現出活潑自然的一面。
網民期待炎明熹平安夜音樂會
炎明熹宣布演唱會消息後，網民紛紛表達期待之情。有歌迷留言「平安夜聽Gigi唱歌一定好正」、「終於等到佢開演唱會啦」、「一定要搶到飛」。亦有支持者讚賞她選擇平安夜這個特別日子，認為「同偶像一齊過平安夜好有意義」。炎明熹承諾會努力加油做最好的表演，希望能夠創造一個美好回憶與歌迷共度這個特別的夜晚。
