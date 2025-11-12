炎明熹平安夜開個唱 解釋《風之旅》命名意義 預告歌單會有驚喜

炎明熹今日宣布將於12月24日平安夜在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 MyVoyage Goes On Live》音樂會，選擇在這個普天同慶的日子與歌迷相聚。她透露這次演唱會大部分歌曲都是未曾演唱過的作品，希望帶給觀眾耳目一新的感覺，而門票將於今日上午11時正式公開發售。