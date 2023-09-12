炎明熹演唱會被嘲「送飛都唔去 」 酸民留言火速被擊退！

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）早前宣布即將在10月初於九展舉行首個個人演唱會，門票公開發售當日反應熱烈，主辦方乘勝追擊宣布加場，可見炎明熹人氣的確夠曬強勁。不過所謂「人紅是非多」，最近在討論區中竟然有人發帖惡意中傷炎明熹演唱會！