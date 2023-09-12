炎明熹演唱會被嘲「送飛都唔去 」 酸民留言火速被擊退！
炎明熹演唱會疑遭惡意中傷
近日有匿名網民於討論區留言「半價放炎明熹演唱會門票」，內容寫道：「d客送，炎明熹太樣衰，真係送飛都唔去」。不過最後開Po者被網友質疑憑空捏造，更呼籲對方拍低門票實物否則向admin舉報，結果該「新手用戶」被判斷為「違規用戶」遭admin刪帖了事，成功擊退惡意生謠的討論區打手。
網民反應兩極：己所不欲勿施於人
事件一傳出之後，引來不少網民在社交平台留言討論。雖然有網民留言力撐Gigi，認為討論區打手的行為非常無謂：「得閒冇嘢做玩中傷，冇事啊？」、「我想買靚飛都冇」、「攻擊人哋嗰樣做乜姐？」。不過亦有網民留言指認同「打手」的說法：「有朋友都問我要唔要飛，免費送，留返比啲腥港人，唔啱口味，太重廟街味」、「 應該好多人拎咗飛都唔去，最靚嘅畫面就會出現」、「己所不欲勿施於人，人地送俾你嘅野唔要仲好意思賣俾人？」等。
炎明熹紙牌慘遭神秘男子「強吻非禮」
除了有不良份子於討論區惡意中傷Gigi演唱會之外，有網民亦在討論區上傳多張某名神秘男子「強吻非禮」放在餐廳門外的Gigi紙牌。相中一名身穿白色T恤加灰色短褲的男子，對住Gigi紙牌由頭強吻到落腳，仲瀨埋紙牌上碟炒蛋，行為非常怪異。網民都紛紛留言怒斥該名男子的行為：「痴線佬 炎本人見到幅相都應該幾驚嚇」、「最後一張瀨緊邊」、「仲顛過馬車」等。
個唱門票開賣即售罄 一票難求歌迷買唔到飛
有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）奪得《聲夢傳奇》總冠軍後開始音樂路，早前宣布將於10月7日舉行首個個人演唱會，門票公開發售後不足兩小時就全部售罄。見銷情如此理想，主辦方隨即宣布加開10月8日場次！首個公售演出，就能夠得到廣大樂迷支持，當Gigi得悉這個喜訊後，難掩興奮心情，她說：「我前一晚仲緊張到瞓唔著，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」歌迷一票難求，黃牛黨更「趁火打劫」，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，非常猖狂。
Gigi親自向公司要求加場
出名痛錫歌迷的Gigi，第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為了支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。有見及此，主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以舒緩炒飛問題。Gigi亦馬上放下心頭大石：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，而家我終於身同感受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」
為答謝歌迷付出雙倍心機
Gigi坦言，雖然決定加場後，令自己的壓力大增，但為了答謝歌迷，將會盡最大努力，好好完成2場演唱會：「正如我喺記者會上講，只要我攞起支咪，就會珍惜每一次演出，唱好每一首歌，為咗多謝歌迷嘅支持，我會雙倍俾心機。」
炎明熹 Gi-FORCE演唱會
日期：10月7日、8 日（星期六及日）
時間：晚上8時15分
地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall
票價：$880、$680、$480
門票開售日期：8月25日上午10時
購票熱線：Ticket Purchase Hotline 31288288
網上購票：www.hkticketing.com
炎明熹感慨：呢段旅程非常之奇幻
在演唱會記者會上，Gigi分享由《聲夢》到現在的感受：
呢段旅程非常之奇幻，因為我本身都冇諗住成為一位歌手，但係好似喺呢一條路到慢慢有個力量想我將呢方面推廣去，因為我以前係同爸爸嘅一樣想做一位護士，但喺過程之中嘅中間我就好鍾意唱歌，同埋我發現咗呢一個興趣之後，佢問我想唔想唱歌，我就話我想，之後就開始咗比賽，再參加星夢，再慢慢成為歌手，我覺得自己非常之幸運，同埋多謝咁多位支持我。
見返影片嘅時候，我會叫自己保持初心，同埋會有一種想喊嘅感覺，但個種喊係可能睇返以前嘅自己唱歌同埋而家自己唱歌，拼埋嘅時候會變成新嘅感觸。
譚詠麟睇好炎明熹
另一方面，記者會上再播出前輩錄製的打氣片段，包括有譚校長譚詠麟、「奶爸」李克勤、楊千嬅及兩位老師李幸倪、泳兒。譚詠麟拍片打氣說︰「炎明熹係一位近年難得一見，全面同多元化嘅歌手，聽講佢10月開個唱，我對佢百分百有信心，會全力支持佢！」
大玩宇宙元素
炎明熹今次個唱名為「GI-FORCE」，她表示給予大家的印象似一個外星人，加上說話表達方式，令不少人覺得她來自「火星」。炎明熹笑指：「我講嘢好有邏輯，但我講同心入面唔同次序，所以大家有時聽唔明。」另外，她透露今次個唱大玩宇宙元素，宇宙有不同恆星，希望呈現不同感覺。
第一次真正舉啞鈴做gym
炎明熹稱為今次個唱首次去做Gym練體能，我第一次真正舉啞鈴，前幾日仲係酸痛緊，睡覺輾轉反側都會有啲痛。至於被問幾時在紅館開騷，炎明熹透露目標沒有設定幾多歲要去，希望一直努力，走到不同舞台，時機成熟就會去到。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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