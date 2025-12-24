炎明熹平安夜演唱會歌單受關注 獻唱25首歌幾乎全棄TVB年代作品

炎明熹（Gigi）自今年9月約滿TVB並宣布自組公司後，今晚在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，與歌迷共度平安夜。今次係Gigi 在2023年10月及2024年4月合共4場的 《炎明熹Gi-FORCE演唱會》之後，再次開個人演唱會，歌單選擇卻令人驚喜，演出歌單上25首歌曲中，竟然只有一首是她在TVB年代的派台作品，引發歌迷熱烈討論。觀眾席上更驚見TVB前高層何麗全現身支持，為這場音樂會增添話題性。