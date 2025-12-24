炎明熹平安夜演唱會歌單受關注 獻唱25首歌幾乎全棄TVB年代作品
炎明熹告別TVB派台歌全面轉型
今次《風之旅》演唱會最令人關注的，莫過於炎明熹對歌單的大膽選擇。儘管她在TVB年代推出過《真話的清高》、《焰》、《Crystal Clear》、《Little Magic》、《好想約你》、《透光者》、《大開眼界》及《Only For Me》等原創作品，多首TVB年代的派台歌曲統統沒有選唱。25首歌曲中，只有一首是自己作品，其餘全部是翻唱不同年代歌手的經典之作，展現出她離開TVB後的全新音樂方向。
25首選曲橫跨多個年代經典重現
炎明熹今晚的演出曲目涵蓋面極廣，從岑寧兒的《風的形狀》作為開場，到Jer柳應廷、王菲的《風靈物語x百年孤寂》，再到陳蕾的《沙門》和鄭秀文的《心魔》等。歌單中既有張學友的《我真的受傷了》這類經典情歌，也有G.E.M.鄧紫棋的《後會無期》等近年熱門作品，更包括國際經典《Somewhere Over The Rainbow》和Coldplay的《Fix You》，展現出她對不同音樂風格的駕馭能力。值得注意的是，歌單中還包括了劇集《婚後事》插曲《阿拉斯加港灣》，以及她曾在內地節目《經典詠流傳·正青春》演唱的《竹馬青梅》。
TVB前高層何麗全現身觀眾席支持
今晚演唱會現場，觀眾席上出現了一個特別身影——TVB前高層何麗全。何麗全已於2025年4月1日正式退任TVB旗下TVB Music Group Limited（TMG）的總裁職務，其後TVB重新任命他為「兼職顧問」，專注於深化TVB與香港賽馬會的商務合作。他的現身支持，為炎明熹這場告別TVB後的首個大型個人演唱會增添了特殊意義，也展現出業界對這位年輕歌手的認同和支持。
網民熱議歌單選擇各有看法
炎明熹選擇不唱TVB年代作品的決定，在網上引發熱烈討論。有網民表示「好奇怪點解唔唱自己嘅歌」，認為觀眾期待聽到她的原創作品。但也有支持者認為「呢個係佢嘅新開始，唱咩歌係佢嘅自由」，欣賞她勇於嘗試不同風格的勇氣。更有樂迷分析指「可能係版權問題，離開TVB後未必可以隨便唱返以前嘅歌」，對她的選擇表示理解。
《風之旅 My Voyage Goes On Live》完整歌單：
正場演出：
- 風的形狀（原唱：岑寧兒）
- 風靈物語x百年孤寂（原唱：Jer柳應廷、王菲）
- 沙門（原唱：陳蕾）
- 心魔（原唱：鄭秀文）
- 夜闌人靜（原唱：moon tang）
- 我真的受傷了（原唱：張學友）
- 後會無期（原唱：G.E.M.鄧紫棋）
- Somewhere Over The Rainbow
- 難道我還未夠難（原唱：葉巧琳）
- 傷心的時候別說話（原唱：Kiri T）
- 你不知道自己有多好（原唱：湯令山）
- It’s Okay To Be Sad（原唱：衛蘭）
- 填詞魂（原唱：謝雅兒）
- Arigotou（原唱：鄭秀文）
- 是什麼？讓我遇見這樣的你？（原唱：白安）
- 高山低谷（原唱：林奕匡）
- 在最好的時間做最好的你
- 才二十三（原唱：方大同）
- 愛愛愛（原唱：薛凱琪）
- Better Me（原唱：薛凱琪）
- 還有一艘救生艙
Encore安歌：
- 記得（原唱：林家謙）
- 阿拉斯加港灣（劇集《婚後事》插曲）
- Fix You（原唱：Coldplay）
- 竹馬青梅（曾於2023年內地節目《經典詠流傳·正青春》演唱）
