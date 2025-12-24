炎明熹平安夜演唱會歌單受關注 獻唱25首歌幾乎全棄TVB年代作品

炎明熹（Gigi）自今年9月約滿TVB並宣布自組公司後，今晚在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，與歌迷共度平安夜。今次係Gigi 在2023年10月及2024年4月合共4場的 《炎明熹Gi-FORCE演唱會》之後，再次開個人演唱會，歌單選擇卻令人驚喜，演出歌單上25首歌曲中，竟然只有一首是她在TVB年代的派台作品，引發歌迷熱烈討論。觀眾席上更驚見TVB前高層何麗全現身支持，為這場音樂會增添話題性。

炎明熹告別TVB派台歌全面轉型

今次《風之旅》演唱會最令人關注的，莫過於炎明熹對歌單的大膽選擇。儘管她在TVB年代推出過《真話的清高》、《焰》、《Crystal Clear》、《Little Magic》、《好想約你》、《透光者》、《大開眼界》及《Only For Me》等原創作品，多首TVB年代的派台歌曲統統沒有選唱。25首歌曲中，只有一首是自己作品，其餘全部是翻唱不同年代歌手的經典之作，展現出她離開TVB後的全新音樂方向。

25首選曲橫跨多個年代經典重現

炎明熹今晚的演出曲目涵蓋面極廣，從岑寧兒的《風的形狀》作為開場，到Jer柳應廷、王菲的《風靈物語x百年孤寂》，再到陳蕾的《沙門》和鄭秀文的《心魔》等。歌單中既有張學友的《我真的受傷了》這類經典情歌，也有G.E.M.鄧紫棋的《後會無期》等近年熱門作品，更包括國際經典《Somewhere Over The Rainbow》和Coldplay的《Fix You》，展現出她對不同音樂風格的駕馭能力。值得注意的是，歌單中還包括了劇集《婚後事》插曲《阿拉斯加港灣》，以及她曾在內地節目《經典詠流傳·正青春》演唱的《竹馬青梅》。

TVB前高層何麗全現身觀眾席支持

今晚演唱會現場，觀眾席上出現了一個特別身影——TVB前高層何麗全。何麗全已於2025年4月1日正式退任TVB旗下TVB Music Group Limited（TMG）的總裁職務，其後TVB重新任命他為「兼職顧問」，專注於深化TVB與香港賽馬會的商務合作。他的現身支持，為炎明熹這場告別TVB後的首個大型個人演唱會增添了特殊意義，也展現出業界對這位年輕歌手的認同和支持。

網民熱議歌單選擇各有看法

炎明熹選擇不唱TVB年代作品的決定，在網上引發熱烈討論。有網民表示「好奇怪點解唔唱自己嘅歌」，認為觀眾期待聽到她的原創作品。但也有支持者認為「呢個係佢嘅新開始，唱咩歌係佢嘅自由」，欣賞她勇於嘗試不同風格的勇氣。更有樂迷分析指「可能係版權問題，離開TVB後未必可以隨便唱返以前嘅歌」，對她的選擇表示理解。

《風之旅 My Voyage Goes On Live》完整歌單：

正場演出：

  1. 風的形狀（原唱：岑寧兒）
  2. 風靈物語x百年孤寂（原唱：Jer柳應廷、王菲）
  3. 沙門（原唱：陳蕾）
  4. 心魔（原唱：鄭秀文）
  5. 夜闌人靜（原唱：moon tang）
  6. 我真的受傷了（原唱：張學友）
  7. 後會無期（原唱：G.E.M.鄧紫棋）
  8. Somewhere Over The Rainbow
  9. 難道我還未夠難（原唱：葉巧琳）
  10. 傷心的時候別說話（原唱：Kiri T）
  11. 你不知道自己有多好（原唱：湯令山）
  12. It’s Okay To Be Sad（原唱：衛蘭）
  13. 填詞魂（原唱：謝雅兒）
  14. Arigotou（原唱：鄭秀文）
  15. 是什麼？讓我遇見這樣的你？（原唱：白安）
  16. 高山低谷（原唱：林奕匡）
  17. 在最好的時間做最好的你
  18. 才二十三（原唱：方大同）
  19. 愛愛愛（原唱：薛凱琪）
  20. Better Me（原唱：薛凱琪）
  21. 還有一艘救生艙

Encore安歌：

  1. 記得（原唱：林家謙）
  2. 阿拉斯加港灣（劇集《婚後事》插曲）
  3. Fix You（原唱：Coldplay）
  4. 竹馬青梅（曾於2023年內地節目《經典詠流傳·正青春》演唱）

炎明熹 演唱會 今晚演唱會現場，觀眾席上除了有歐陽震華，還出現了一個特別身影——TVB前高層何麗全。何麗全已於今年4月1日正式退任TVB旗下TVB Music Group Limited（TMG）的總裁職務，其後TVB重新任命他為「兼職顧問」（圖片來源：網上圖片）
炎明熹 演唱會 （圖片來源：網上圖片）
炎明熹 演唱會 （圖片來源：網上圖片）
炎明熹 演唱會 （圖片來源：網上圖片）
