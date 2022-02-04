16歲炎明熹出道作《真話的清高》破500萬點擊 Gigi貼非齊蔭舊照慶祝

現時16歲的炎明熹成為《聲夢傳奇》冠軍之後正式出道，更憑住紮實的歌逝技巧而成功俘虜不少觀眾的耳朵。首支派台作品《真話的清高》在去年9月派台，更助她在「新城」和「叱咤」都拿吓女新人的獎項。而《真話的清高》的MV近日在YouTube突破500萬點擊，炎明熹亦有在個人IG分享舊照慶祝。