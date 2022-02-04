16歲炎明熹出道作《真話的清高》破500萬點擊 Gigi貼非齊蔭舊照慶祝
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
曬舊相慶祝
觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。不過邊有人一出世就係齊蔭㗎！近日炎明熹就食住MV突破500萬嘅勢，在IG分享了多張照非齊蔭嘅舊相，當中包括一啲喺學校嘅清澀眼鏡Look：「啊，看！遠方的GI給你發來一則訊息，請偷偷地觀看，不要給那位Gi發現了，你們認得出GI嗎？」雖然炎明熹個造型同而家好大出入，但都考唔到一班忠實嘅「Gi炎粉」，仲話呢個先係真正嘅王佳恩（炎明熹本名）添！
即睇炎明熹唔齊蔭靚相：
睇埋姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱的新歌《#即影即友》
《青春本我》主角姚焯菲，其新歌《靈魂伴侶》在劇中首播，MV內容跟隨劇情，姚焯菲更幻想身在民初時期，向暗戀男教師朱敏瀚示愛，新歌推出五日觀看次數已逾41萬！姚焯菲早前孖炎明熹GiGi及鍾柔美Yumi合唱歌《#即影即友》亦安排在劇播放，三女rap出少女情懷﹗
姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱的新歌《#即影即友》為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格，畫面除了偶爾以即影即有相片呈現三人互動的快樂時光外，更有三人的漫畫版同場「演出」，相當吸睛。三人又會以獨特的「少女甜蜜tone」Rap出友情，期待指數爆燈！
Chantel新歌《靈魂伴侶》完整版於劇中首播後好評不斷，上載5日觀看次數逾41萬。網友留言大讚：「每次聽到Chantel有新歌都會被感動到！」、「聽頭一句，已經唱入咗我心裏面，好似有個好朋友同我講心事，真係好入心！」、「人歌合一，少女情懷，令人勾起不少情竇初開嘅感覺。」
音樂監製Johnny Yim在社交網亦留言大讚Chantel新劇角色「無懈可擊」，並直指新歌《靈魂伴侶》就像為其度身訂造一樣：「李敏導演非常配合Chantel獨有的氣質而構思了這個場景，把這首只能屬於她的歌呈現。Chantel成功賦予這首歌靈魂。」