炎明熹向陳奕迅容祖兒大爆驚魂事 《聲夢》決賽前犯大忌！靠1招拆彈照奪冠
炎明熹重提決賽前一秒忘記歌詞驚險經歷
今年夏天，由棋人娛樂及陳輝陽@好好笑主辦，陳輝陽將集結樂壇頂尖陣容，於7月25日及26日在澳門銀河綜藝館舉行《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》，首次聯乘歌手舉辦作品展，獲邀請包括：陳奕迅、容祖兒、周筆暢、炎明熹及小肥（徐智勇），五位跨越地域與世代的樂壇翹楚重新演繹經典。
一眾音樂人在宣傳對談中分享演出趣事，當陳奕迅提到後台被燈火照得很熱時，炎明熹突然有感而發，重提自己在《聲夢傳奇》決賽時的驚險一刻：「我記得係決賽嘅時候我要唱兩首歌，前面唱完《領悟》，然後後尾要唱《Bad Romance》，之後我喺度等前面參賽者唱完之後我就突然之間，Bad Roman第一句歌詞係咩？」她形容當時距離上台只剩不到一秒，整個人陷入極度恐慌。
容祖兒提議拎電話 炎明熹靠舞者救場
聽到炎明熹的分享，容祖兒即場搶答：「即刻攞電話吖嘛」，惹來全場大笑。炎明熹則解釋當時根本來不及查電話，「該參賽者唱完最後一句後，我就要走上去」，幸好身旁有Dancer朋友在場，她立即向對方詢問歌詞，「然後我唔記得咗最後邊個解答我，可能係我自己，又或者係其他工作人員提醒我」。最終她成功化解危機，順利完成演出。
《聲夢傳奇》決賽炎明熹大熱姿態擊敗姚焯菲封冠
回顧當年《聲夢傳奇》決賽，最後兩強正是炎明熹與姚焯菲（Chantel），兩人以快歌對戰，Gigi選唱Lady Gaga的《Bad Romance》，Chantel則演繹鄭秀文的《Chotto等等》。結果炎明熹在「專業評選大獎」中大比數勝出，更在全球網絡投票中以高票數力壓對手奪得「觀眾熱選大獎」，最終以大熱姿態成為全場總冠軍，封為「傳奇新星」。如今回想，這首險些忘詞的《Bad Romance》竟然就是她封王之作。
網民驚嘆決賽險忘詞仍能奪冠實力驚人
消息曝光後隨即引起網民熱議，不少人驚嘆炎明熹在如此高壓情況下仍能完美演出，紛紛留言：「原來當年決賽差啲出事，完全睇唔出」、「忘記歌詞仲唱到冠軍，呢個就係實力」、「Gigi臨場應變能力真係強」。亦有網民表示期待下月澳門演唱會，好奇五位歌手同台會擦出怎樣的火花，更有人笑言：「今次記得帶定歌詞紙上台」。
重溫：第二回合｜ Gigi 炎明熹唱《Bad Romance》
Gigi 第二回合同樣選擇快歌，以Lady Gaga嘅《Bad Romance》問鼎冠軍。唔知大家又覺得表現如何呢？