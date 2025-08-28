20歲炎明熹爆喊後首露面近況曝光 深夜與《聲夢》師生飯聚

消失幕前近1年後，「樂壇小天后」炎明熹(Gigi)昨晚(27日)深夜罕有現身，與《聲夢傳奇》恩師Johnny Yim等人飯聚，展露久違笑容。從Johnny Yim分享的相片中，Gigi戴著紫色cap帽，擺出可愛V字手勢兼嘟嘴，看似心情極佳，與日前自爆遊日睇煙花感觸落淚的狀態大相逕庭。這次飯局是否意味著Gigi即將全面復出，再度活躍樂壇？