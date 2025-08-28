20歲炎明熹爆喊後首露面近況曝光 深夜與《聲夢》師生飯聚

東方新地

消失幕前近1年後，「樂壇小天后」炎明熹(Gigi)昨晚(27日)深夜罕有現身，與《聲夢傳奇》恩師Johnny Yim等人飯聚，展露久違笑容。從Johnny Yim分享的相片中，Gigi戴著紫色cap帽，擺出可愛V字手勢兼嘟嘴，看似心情極佳，與日前自爆遊日睇煙花感觸落淚的狀態大相逕庭。這次飯局是否意味著Gigi即將全面復出，再度活躍樂壇？

昨晚深夜突襲諾士佛台 炎明熹與恩師開心飯聚

《聲夢傳奇》兩屆音樂總監Johnny Yim昨晚在社交平台分享多張與聲夢學員聚會的相片，令久未露面的炎明熹近況曝光。Johnny Yim興奮留言：「謝謝聲夢仔仔女女，有幾何同佢哋係諾士佛台出沒，期待下次聽你哋開咪。」相中可見，Gigi與Johnny Yim夫婦、同為《聲夢》出身的林智樂(Felix)及潘靜文(Sherman)等人在餐廳及家中合照，氣氛相當融洽。Gigi更轉載一段短片，片中Felix落力為美食滴檸檬汁，雖然被Johnny Yim笑指「好煩」，但眾人都笑得非常開懷，可見Gigi在恩師和好友陪伴下，心情已重回軌道。

炎明熹消失幕前近1年 回帶遊日爆喊惹粉絲憂心

自去年起，炎明熹被傳遭公司雪藏，幕前工作幾乎全面暫停，至今已近1年，主要靠社交平台與粉絲「Gi炎粉」保持互動。正當粉絲憂心忡忡之際，Gigi的官方後援會日前在YouTube頻道「明Gi台」上載一條她早前遊日的短片。片中Gigi雖然享受吃喝玩樂，但卻自爆在觀賞煙花大會時，因場面太美而感觸落淚，坦言當時「有啲眼淚流咗出嚟」，此番言論隨即引發粉絲無限聯想，擔心她因事業停滯而感觸，對前路感到迷惘，令人心痛。

聲夢四小花三缺一 網民熱議炎明熹Yumi Windy Chantel姊妹情

這次《聲夢》師生飯聚，除了見到Gigi狀態回勇外，亦引起網民對「After Class」姊妹情的關注。事關當年一同出道的四位小花中，只有Gigi一人現身，其餘三位成員鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)和即將遠赴美國升學的姚焯菲(Chantel)均告缺席，令合照「三缺一」。不少粉絲留言表示可惜：「四個女仔得返Gigi一個喺度？」、「Chantel要去美國，Yumi同Windy又唔見人，After Class係咪好難再合體？」不過，亦有大批粉絲力撐Gigi，見到她重拾笑容已感安慰：「見到Gigi笑返好開心，希望佢快啲有新作品！」、「無論點都好，支持Gigi嘅決定！」

圖片來源：IG@yiminghay、YouTube@明Gi台資料或影片來源：原文刊於新假期

