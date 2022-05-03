聲生不息｜炎明熹進軍內地終可一家團聚 直播中抱餅印妹出鏡晒另類幸福
炎明熹攻內地順便探親
17歲的炎明熹被無綫安排返內地參加《聲生不息》，由於節目是錄影形式，不用開工的日子，炎明熹可以休息之餘，仲可以與家人團聚享受家庭樂，因為炎明熹與長居內地的父母及弟妹已經兩年沒有見面，今次進軍內地市場，正好讓炎明熹與家人重聚。
炎明熹興奮開直播
自從參加《聲生不息》，炎明熹在內地社交網愈見活躍努力吸粉，微博由6萬粉絲激增至24.9萬粉絲，在第一集獻唱一曲《蜚蜚》後，官方視頻更在6日內錄得逾110萬點擊佳績，令炎明熹成成為節目中的風頭躉。日前，戴住眼鏡的炎明熹開直播跟粉絲互動，她表現得好興奮，明顯心情好靚，她在直播中說：「有網民問我有冇父母？有呀！我父母就喺我身邊，好開心！」期間一把疑似炎明熹父親的聲音突然提議邀請她的妹妹入鏡，只見炎明熹抱起一位小妹妹說：「呢個係我妹妹，Hello！似唔似？佢嘅皮膚就係我當年嘅皮膚，好渴望有咁樣嘅皮膚！」
炎明熹姊妹同蔭五官倒模
在直播中可見炎明熹的妹妹跟她五官似倒模，同樣留了齊蔭，非常可愛，網友留言大讚妹妹是「小Gigi」，8歲的「小Gigi」好精靈咁對鏡頭打招呼Say Hi，引起一陣哄動。不少網民對於炎明熹終於跟家人團聚都戥她開心。
炎明熹是雙非兒童
炎明熹爸爸是汕尾人、媽媽是北京人，她是在香港出世的雙非兒童，自小由姑媽與姑丈湊大，父母則與一弟一妹在內地生活，不過炎明熹非常掛念在內地的家人，去年她在《聲夢傳奇》奪冠時，公開表示很想與家人團聚，她說：「多謝幫過我嘅人，其實我想同姑丈、爹哋、媽咪講……『我得咗喇』，我一直冇諗過自己會得獎，一直目標係返去探爹哋媽咪，因為姑丈應承咗我，得獎之後一定可以返去探佢哋！」結果因為要兼顧學業與工作，再加上疫情關係，炎明熹等足成年才有機會真正回家團聚。
《聲生不息》炎明熹深情演唱《蜚蜚》：
炎明熹得寵獲《聲生不息》節目組大讚：TVB的驕傲
炎明熹年僅17歲星途可謂一帆風順，在《聲生不息》中獲校長譚詠麟力讚「香港樂壇十年來難得的歌手」，節目組又稱她為「TVB的驕傲」；李克勤聽她演唱時又讚她真假音用得好，回到台下李玟Coco又跟她攬攬打氣，深得前輩們喜愛非常得寵，就連楊千嬅聽過她的歌聲後，也冷冷說了一句：「很漂亮她的聲音。」
《聲生不息》炎明熹有機會與李克勤師徒對決成亮點
雖然前輩對炎明熹非常受落，但有機會是「先禮後兵」的操作，事關《聲生不息》賽制將參賽歌手分開男、女隊進行比賽，所以《聲夢傳奇》中「最受歡迎奶爸」李克勤有機會與炎明熹進行師徒對決，這張牌有機會成為節目收視的關鍵。
網民直指：tune到過晒籠
在節目中獲大讚，但網民又持另一方面意見：「有和音有tune，點樣聽得出唱成點」、「tune到過晒籠」、「是但啦，呢啲節目修音修到Sita再世都仲得，零興趣」。又有網民將Gigi與同賽的內地歌手單依純比較，直言：「單依純老師真係好過佢好多」；又將她與曾翻唱《蜚蜚》的Mag林欣彤比較，更以專業角度分析二人唱功。
炎明熹出道一帆風順
炎明熹去年參加TVB《聲夢傳奇》成三料冠軍出道，緊接推出個人作品《真話的清高》成為三台冠軍歌，更於2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮拿下「叱咤樂壇生力軍女歌手」銀獎。Gigi備受力捧，於首集《聲生不息》突圍，節目組更稱她為「TVB的驕傲」，風頭一時無兩。
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常見問題
炎明熹返內地探親嗎？
炎明熹因被無綫派上內地參加《聲生不息》，因而藉此機會與家人團聚，日前炎明熹更與妹妹開直播⋯⋯詳情請看
炎明熹《聲生不息》將會與那些前輩對戰？
因為《聲生不息》賽制分男女隊作賽，因此有機會與《聲夢》師父對決⋯⋯詳情請看