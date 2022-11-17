萬千星輝賀台慶 | 炎明熹現身晚宴時裝車禍 曾志偉口多話炎明熹會跳脫衣舞？
曾志偉叫炎明熹跳脫衣舞
日前TVB舉辦了第55周年晚宴，身為無綫總經理的曾志偉在接受訪問時，大膽攞炎明熹開玩笑。記者問到炎明熹會否在晚宴上唱歌表演的時候，曾志偉搞笑回應：「Gigi會跳脫衣舞，啊唔係，會唱歌會唱歌」，最後更以笑帶過問題。
網民鬧爆：唔應該開呢啲玩笑
曾志偉的言論一出，不少網民都留言鬧曾志偉不應該向未成年的炎明熹開如此低俗的玩笑，認為曾志偉身為公司高層應該慎言，保護旗下藝人：「希望曾生唔好搵小花們開呢啲玩笑。佢地太細了、要好好保護才是。」、「曾生請慎言！以你的地位可能天不怕地不怕，但保護年紀小小的員工是你們高層的責任，而讓不懷好意的人又大造文章就不值，也不當吧！」、「拎女孩子開呢個玩笑都唔係咁好」、「純品細路女，放過人啦！」等。
同時亦有網民認為是記者提出的問題不當，所以曾志偉才會用急才暗寸記者：「記者成日蝦Gigi，又成日問佢啲廢問題，Gigi就話無得還手啫，今次遇着曾生都仲要問廢問題俾位獎門人入，曾生咪寸佢囉！」、「佢問Gigi係咪唱歌？曾生心諗咁你想佢做乜？所以特登寸下佢」等。
炎明熹時裝車禍現身晚宴
在第55週年台慶晚宴如此重要的場合上，全台上下約50位藝人盛裝出席，一班聲夢歌手都有出席為節目獻唱。雖然炎明熹並沒有如曾志偉所講跳脫衣舞，但炎明熹身穿一身粉紅色旗袍現身晚宴，連一班忠實鐵粉都話表示頂唔順！旗袍設計送審，剪裁亦非常奇怪，完全未能展現出炎明熹的美好外形，粉絲們都質問無綫為何會安排如此不合身的造型。
朱凱婷DeepV到肚臍 高Ling反而密實
雖然炎明熹打扮出事，但其他女藝人大多以性感晚裝現身。其中張曦雯以半身透視裝現身，晚宴司儀之一的朱凱婷就Deep V到肚臍的晚裝非常搶鏡。朱凱婷在接受傳媒訪問時，表示因為今晚做司儀，所以才會以性感打扮去配合場合，又話自己唔夠在旁接受訪問的高海寧性感。當晚打扮密實的高Ling聽道，馬上尷尬回覆表示：「我唔性感㗎其實，大家誤會咗喇！」
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