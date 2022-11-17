萬千星輝賀台慶 | 炎明熹現身晚宴時裝車禍 曾志偉口多話炎明熹會跳脫衣舞？

再過兩日又到一年一度的TVB台慶夜，台前幕後都馬不停蹄地為台慶作準備。早前TVB便舉辦咗55周年晚宴，全台約50位藝人盛裝出席，一班《聲夢》歌手都有出席為節目獻唱，其中炎明熹（Gigi）更成為焦點之一，曾志偉衰多口叫炎明熹跳脫衣舞之餘，炎明熹在晚宴上又以一身不合身的旗袍打扮現身，惹來一班粉絲留言鬧爆！