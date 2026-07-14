炎明熹一張相惹「虐貓」疑雲 本尊急發誓澄清真相
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炎明熹近日在社交平台分享與愛貓的互動近照，卻因一張看似用力摙住貓頸的照片惹來「虐貓」疑雲，令她急急發文澄清。這位出名貓奴竟然要為愛貓公開發誓自證清白，事件背後的真相令人哭笑不得。
炎明熹一張玩貓照引爆網絡虐寵風波
炎明熹今日在社交平台分享多張近況照片，當中包括與愛貓的互動畫面。不過其中一張照片中，她的手看似用力摙住貓貓的頸部位置，姿勢從鏡頭角度看起來相當「兇殘」，隨即引起部分網民質疑她是否在虐待貓咪。照片在網上迅速流傳，令這位樂壇小天后意外捲入一場虐寵風波。
Gigi鄭重發誓強調只係幫貓搲下巴
面對網上的質疑聲音，炎明熹隨即急急發文回應，語氣相當認真地澄清：「我真係發誓，我幫佢搲緊下巴，佢亦都好舒服唔肯走，我絕對唔係虐待貓貓。」她強調當時只是在幫貓貓抓下巴位置，而貓咪本身亦感到非常舒服，甚至不願意離開她的手，才會出現照片中那個容易被誤解的姿勢。
炎明熹家養兩貓或將迎來爬蟲類新成員
事實上，炎明熹一直以「貓奴」身份為人熟知，家中飼養了名為「炎三料」及「炎曙」的兩隻愛貓，平日亦經常在社交平台分享與貓咪的日常互動。除了貓咪之外，她同日亦上載了一張飼養箱的照片，箱內設有藍色格仔攀爬梯，被網民猜測她或將迎來第三位「炎家人」，估計可能是蜥蜴等爬蟲類動物。另外，她將於8月29日與衛蘭舉行《她和她的秘密》拉闊音樂會，近日正積極綵排備戰。
網民笑指話炎明熹虐貓一定冇人信
網民對於這場虐貓疑雲的反應相當一致，大部分人都認為炎明熹「諗多咗」，紛紛留言表示以她出名愛貓的程度，「話佢欺凌貓貓一定冇人會信」。不少粉絲更笑指她平日對兩隻貓的寵溺程度有目共睹，根本不可能做出虐待動物的行為，反而覺得她急急發誓澄清的反應非常可愛，盡顯緊張貓主子的貓奴本色。
資料或影片來源：原文刊於新假期