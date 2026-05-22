炎明熹衛蘭師徒合體開拉闊《她和她秘密》 21歲小天后部署衝擊「女歌手」獎
炎明熹衛蘭師徒檔宣布拉闊音樂會合體
今日商台903記者會宣布炎明熹將與衛蘭攜手演出名為《她和她的秘密》的拉闊音樂會，兩人以「師徒」之名再度同台。Gigi年初加盟新唱片公司後氣勢如虹，先後推出《風旅》及《Colors in the Airs原色》，兩首歌的MV均在網上影音平台不足一星期便衝破100萬收看次數，人氣高踞不下。這次拉闊音樂會的宣布，被視為她積極重返樂壇後的又一重磅動作，為明年1月1日舉行的頒獎禮鋪路。
炎明熹電台宣傳新歌大談創作感觸
Gigi日前現身電台宣傳新歌《Colors in the Airs原色》，分享對歌曲一聽鍾情的經歷：「搭小巴時突然收到呢首有埋歌詞嘅Demo，非常之鍾意，直至落車都喺度Loop緊，估唔到唱片公司咁落本。」她又透露歌詞中「來無視那結果 讓我闖」一句特別觸動自己：「我通常諗好多嘢，然後就卻步，首歌好似禮物咁鼓勵到我，好代表到自己。」Gigi亦提到與監製Edward Chan合作無間，形容對方很了解她，感覺在Edward身邊時自己「好赤裸」。離開電台時，大批粉絲蜂擁送禮物及要求合照，場面墟冚。
衛蘭五年師徒情不減為愛徒義不容辭
炎明熹與衛蘭的情誼可追溯至五年前《聲夢傳奇》首季，當時衛蘭擔任導師，私下以「Baby Girl」稱呼Gigi，足見對這位愛徒的疼惜。今年初衛蘭在汕頭舉行個人演唱會時，亦特意邀請Gigi擔任嘉賓合唱經典作《My Love My Fate》，師徒默契令全場沸騰。雖然衛蘭本身忙於籌備年底個人演唱會，但為了替Gigi在頒獎禮前造勢，依然義不容辭答應合作拉闊音樂會，盡顯前輩提攜後輩的風範。
網民睇好炎明熹首奪女歌手獎呼聲高
消息公布後，歌迷紛紛留言表示期待，不少網民更直言看好Gigi於明年初頒獎禮捧走「女歌手」獎。有網民分析指Gigi離開電視台後一直與電台保持友好關係，過往曾憑《Little Magic》奪得「叱咤十大」歌曲獎，即使被「雪藏」期間無歌出戰亦照樣現身頒獎禮示好，重返樂壇後派台歌首播權更全屬叱咤903。加上今次拉闊音樂會的加持，網民紛紛留言：「今年女歌手非Gigi莫屬」、「師徒拉闊太有噱頭」，認為在眾多利好因素下，Gigi極有機會作零的突破。