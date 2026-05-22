炎明熹衛蘭師徒合體開拉闊《她和她秘密》　21歲小天后部署衝擊「女歌手」獎

商台903拉闊記者會宣布現年21歲的炎明熹（Gigi）將與昔日《聲夢傳奇》導師衛蘭（Janice）合體舉辦《她和她的秘密》拉闊音樂會，消息一出即引爆歌迷期待。這場師徒聯手演出被外界視為Gigi全力衝擊明年初頒獎禮「女歌手」獎的重要部署，而她近期新歌的驚人播放數據更令勝算大增。