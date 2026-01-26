炎明熹性感登場撐衛蘭 內地首唱新歌 聲線空靈獲激讚如行走CD
炎明熹露臍造型撐場獲讚聲線空靈
昨晚Gigi以露臍牛仔上衣配深藍玫瑰外套現身汕頭演唱會，纖腰若隱若現的性感造型立即成為全場焦點。當她出場時，全場觀眾大感驚喜並發出熱烈歡呼聲。她首先與衛蘭手拖手合唱經典作品《My Love My Fate》，兩大唱將的默契配合令現場氣氛推向高潮。隨後Gigi獨自於台上獻唱新歌《風旅》，這首歌曲更是她首次在內地演出，展現出自組工作室後的全新音樂方向。
網民激讚現場演出穩如錄音室版本
《風旅》作為Gigi與Sony Music大中華區合作的頭炮作品，在內地首唱後立即引發網民熱烈討論。不少觀眾在社交平台上紛紛留言大讚：「Gigi新歌好聽」、「聲音很空靈，好好聽」、「唱現場很穩，如CD一樣」、「新生代行走的CD」。這些正面評價不僅肯定了Gigi的現場演唱實力，更證明她離開TVB後在音樂路上的成功轉型。觀眾對她穩定的現場發揮和空靈的聲線質素給予高度認可，顯示出她作為新生代歌手的專業水準。
衛蘭社交網示愛稱Gigi為寶貝女孩
演出結束後，師徒二人於後台溫馨合照，衛蘭更將相片放上社交網限時動態，並標籤Gigi寫道：「I love my babygirl」，展現出對這位愛徒的深厚感情。而Gigi亦有回覆：「Bobo muamua~」，用可愛的語氣回應導師的關愛。這次互動再次證明了兩人自《聲夢傳奇》結下的深厚師徒情誼，即使Gigi已經自立門戶，衛蘭依然對她關愛有加，而Gigi也沒有忘記導師的栽培之恩。
炎明熹自組工作室重新出發獲認可
Gigi去年與TVB約滿後便自組工作室做老闆，今年月初更宣布與Sony Music大中華區合作，推出頭炮作歌曲《風旅》，一切重新出發。這次在內地的演出表現，不僅展現了她的音樂實力，更證明了她獨立發展的正確選擇。從《聲夢傳奇》學員到自立門戶的歌手，Gigi的成長軌跡令人刮目相看，而昨晚與導師衛蘭的同台演出，更象徵著她在音樂路上得到了業界前輩的認可和支持。