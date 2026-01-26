炎明熹性感登場撐衛蘭 內地首唱新歌 聲線空靈獲激讚如行走CD

現年20歲的樂壇小天后炎明熹（Gigi）昨晚（24日）現身汕頭為昔日《聲夢傳奇》導師衛蘭的個人演唱會擔任嘉賓，不但以性感露臍造型亮相，更首次在內地獻唱全新作品《風旅》，現場演出獲網民大讚「如行走CD」。這次師徒同台演出，不僅展現了兩人深厚的情誼，更讓觀眾見證了Gigi自立門戶後的音樂實力。