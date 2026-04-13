炎明熹21歲透視裙驚現下身真空 意外撞樣前TVB花旦 與樂易玲軍團同場氣場不輸陣
炎明熹透視裙「一步一驚心」工作人員緊張護駕
當晚炎明熹選擇了一襲由理大師姐、本地設計師簡幗儀操刀的紫花透視晚裝，上身以法國串珠組成立體紫花裝飾，大方展示鎖骨線條和事業線，下身採用透視薄紗配肉色布料打底，在燈光照射下視覺效果極其震撼。網民看到現場片段後紛紛驚呼「下身同無著有咩分別」、「好明顯大個女啦」，話題性爆燈。由於晚裝剪裁過於性感，Gigi在行走時顯得「一步一驚心」，不時需要用手輕托胸前位置，擔心衣服移位滑落。而她身邊全程有約4位公司同事貼身護駕，完成紅地毯環節後，工作人員即緊張地遞上外套遮擋並仔細檢查晚裝狀況，盡顯Sony Music對這位新加盟小天后的重視程度。
單刀赴會對戰樂易玲軍團氣場不輸陣
值得注意的是，當晚無綫高層樂易玲亦同場出席，率領邵氏旗下小生花旦赴會，包括視帝黃宗澤、視后林夏薇、陳瀅、丁子朗、胡鴻鈞、吳業坤等，聲勢浩大人多勢眾。相比之下，離巢後自立門戶的Gigi雖然未有同公司藝人陪伴，但她全程氣定神閒，以一身驚艷造型成功搶奪全場焦點。這次同場相遇格外引人關注，因為Gigi早前曾透露有意親自做說客，跟無綫洽談舊歌曲的版權問題，未知今次有否趁機會打開話題。然而從現場情況看來，Gigi的獨立姿態和強大氣場完全不輸陣，展現出離巢後的自信與成熟。
網民激讚「越嚟越正」驚呼撞樣徐子珊
炎明熹這次華麗變身引發網民熱烈討論，除了對其透視裝的熱議外，不少粉絲和網民都大讚她「越嚟越正」、「生咗日又大個女」，認為她徹底蛻變成小女人。更有網民表示，精心打扮下的炎明熹「有啲似徐子珊」，星味十足。她在紅地毯受訪時談到剛過21歲生日，笑言「好像20歲沒有過完就已經21歲，希望大家在每個年紀都享受每個年紀發生的事情」。期間獲大會送上玩偶時，她彎身接受不經意展現「峰」采，網民驚嘆她也是有料之人。
炎明熹獲頒人氣獎項事業再創高峰
活動上炎明熹獲得「年度新勢力人氣歌手」獎項，並獻唱新歌《風旅》。她發表感言時感謝大會頒發獎項，「很開心可以在這裡見到大家，也感謝這首歌所有創作的老師們，也很感謝在場所有的粉絲朋友，接下來我會繼續努力的」。自從離開《聲夢傳奇》轉投Sony Music大中華區後，Gigi不論在歌路還是個人造型上都有突破轉變，尤其捨棄了標誌性的「齊陰頭」，改以清新成熟髮型示人。新歌《風旅》更登上3台音樂榜冠軍，證明她離巢後愈戰愈勇，事業發展蒸蒸日上。
設計師簡幗儀作品備受女星青睞
值得一提的是，炎明熹這襲紫花透視裙出自香港設計師簡幗儀之手，對方正是她的理大師姐，擁有個人品牌KanaLili，本身也是一位擁有超過30萬粉絲的知名KOL。這套設計去年台灣歌手張韶涵也曾在個人演唱會上穿過，可見設計深受女星歡迎。炎明熹向來支持本地設計，這次選擇師姐作品既展現了她對本土創意的支持，也體現了她在造型選擇上的獨到眼光。網民對此次造型普遍給予正面評價，認為「她身材好好，好平均」、「很有仙氣」、「好靚女啊」，為她的演藝生涯寫下美麗又性感的新一頁。