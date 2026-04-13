炎明熹21歲透視裙驚現下身真空 意外撞樣前TVB花旦 與樂易玲軍團同場氣場不輸陣

剛滿21歲的樂壇小天后炎明熹（Gigi）近日在澳門出席《2026微博文化交流之夜》時，以一襲超性感透視晚裝震撼登場，完全顛覆昔日青澀形象！更令人驚艷的是，當晚她與前東家無綫高層樂易玲同場，面對對方率領邵氏花旦小生人多勢眾的陣容，單刀赴會的Gigi卻以驚人氣場獨領風騷，宣告「大個女」的華麗蛻變！