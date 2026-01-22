炎明熹爆私下傾偈關心鍾柔美「被消失」 自覺新髮型似徐子珊想行性感路線

炎明熹加盟新公司Sony Music後首度公開談及《聲夢傳奇》同門師妹鍾柔美近期風波，更透露對方「被消失」宣傳工作後的真實狀況。同時，江湖盛傳姜濤將以天價轉會費加盟同一公司，令Gigi即將從師妹變師姐，但她聽到「師姐」一詞即刻眼都凸埋，直言不想做師姐只想做師妹。