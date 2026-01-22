炎明熹爆私下傾偈關心鍾柔美「被消失」 自覺新髮型似徐子珊想行性感路線

炎明熹加盟新公司Sony Music後首度公開談及《聲夢傳奇》同門師妹鍾柔美近期風波，更透露對方「被消失」宣傳工作後的真實狀況。同時，江湖盛傳姜濤將以天價轉會費加盟同一公司，令Gigi即將從師妹變師姐，但她聽到「師姐」一詞即刻眼都凸埋，直言不想做師姐只想做師妹。

炎明熹關心鍾柔美被消失 爆私下傾偈內容係秘密

談到鍾柔美自爆緋聞後被網民起底學生時期大膽接吻相片，更有指她「被消失」宣傳工作，炎明熹表示有關心對方，希望一切順利安好。她說：「你們還是問她本人比較好，這是私人事。」當被問及鍾柔美有沒有不開心時，炎明熹神秘地回應：「是秘密！」這個回應立即引起外界猜測，究竟兩人私下有什麼深入對話，而鍾柔美的真實心情又是如何。

聲夢15人想約李克勤食飯 年半前已提過仍未實現

炎明熹透露《聲夢傳奇》的同伴們都有分享各自的新動向，大家都朝著不同方向發展。她特別提到一個心願：「藉機會我想提提大家，我們仍想約李生（李克勤）食飯！上次提到此事，是年半前，好想加埋李生，16個人一齊食飯！」這個看似簡單的聚餐願望，竟然拖了年半仍未實現，令人好奇背後是否有什麼難言之隱，還是大家真的太忙碌。

炎明熹自認麻煩指數8分 加盟新公司變「常哦」

加盟Sony Music後的炎明熹坦言正在適應新環境，更爆料自己一改以往內向性格，經常會提出意見。她笑言：「我表達能力有待進步，所以不停會『哦』，做咗『常哦』，麻煩指數更達前所未有的8分。」這個自嘲式的坦白令人意外，原來看似乖巧的Gigi在工作上竟然如此「麻煩」，難怪她要特別提及與公司的磨合過程。

千萬轉會費傳聞 炎明熹笑言咁就可以唔使做

對於外界盛傳她以8位數「轉會費」加盟新公司，炎明熹幽默回應：「4+4都是8字，千萬加盟，咁我咪可以唔使做？我如果不當歌手，就像在粉絲面前消失了！都要畀交代大家。」這個機智的回應既沒有正面否認天價轉會費，又巧妙地轉移了話題焦點，令人更加好奇她的真實身價。

姜濤傳轉會做同門 炎明熹眼凸拒做師姐

當提及姜濤音樂工作上也將「轉會」做她的同門時，炎明熹的反應相當有趣。她聽到將要榮升「師姐」時即刻眼都凸埋，連忙澄清：「包剪揼邊個贏咗邊個做師兄師姐，我唔想做師姐，我係一個啱啱入嚟嘅，第18位師妹。」這個可愛的反應顯示她仍然保持謙虛態度，不想因為資歷而被標籤化。

敞開合作大門迎姜濤 曾翻唱Dear My Friend

雖然不想做師姐，但炎明熹對於與姜濤合作的可能性表示歡迎：「順其自然，希望有機會合作。而且我曾合作的歌手朋友得好少，希望未來日子可以識到更多歌手朋友。我性格太內向，有時候想影合照都會糾結好耐！」她更透露有聽姜濤的歌，也翻唱過他的《Dear My Friend》，顯示對這位人氣男歌手的欣賞。

網民熱議炎明熹新造型似徐子珊 本人認同某角度相似

網民發現炎明熹的新髮型和造型與徐子珊相似，她本人也認同某些角度確實有相似之處。當被問及會否學徐子珊推出《Hit Me》風格的性感歌曲時，炎明熹表示勇於接受新挑戰，更大膽表示：「就算試光頭，我亦可接受！」這個前衛的想法令人驚訝，看來她對形象轉變相當開放。

