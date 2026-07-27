陳輝陽演唱會｜21歲炎明熹挑戰高難度神曲 網民聽後瘋狂洗版：超越原唱！

2026年7月24日至26日在澳門舉辦的《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》昨晚圓滿落幕，可是整個社交平台卻被各種觀眾評價瘋狂洗版。21歲的炎明熹（Gigi）在台上演繹了一首極具挑戰性的經典作品，瞬間成為全晚最大亮點。她面對着顛覆原版的另類編曲，不但沒有怯場，更在台上展現出令人驚嘆的獨特唱腔，背後引發的迴響更是出人意表。